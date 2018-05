Invitation média : Lancement de la saison 2018 du programme Cycliste averti!







MONTRÉAL, 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec, en collaboration avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, lance la 4e saison du programme Cycliste averti. Le programme Cycliste averti apprend aux élèves de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome. Le programme allie des enseignements théoriques et pratiques et offre aux élèves l'occasion de faire l'expérience du vélo sur la route, en toute sécurité. Le déploiement du programme est rendu possible grâce à l'important soutien de partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires convaincus de l'importance du vélo pour les jeunes générations.



Les représentants des médias sont invités à venir souligner le lancement de la saison 2018 :

Vendredi 11 mai 2018, dès 8 h 30

École Sainte-Louise-de-Marillac

(8100 Rue de Marseille, Montréal, H1L 1P3)

Le lancement se fera en présence de :

Mme Isabelle Melançon , ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; M. Éric Alan Caldwell , responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal; ?

, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal; ? Mme Marianne Giguère , conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal;

, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal; M. François Rémillard , vice-président affaires publiques, Société de l'assurance automobile du Québec ;

, vice-président affaires publiques, Société de l'assurance automobile du Québec Monsieur Benoît-Hugo St-Pierre , Gestionnaire de partenariats, Québec en Forme;

, Gestionnaire de partenariats, Québec en Forme; M. François Bouchard , enseignant d'éducation physique, école Sainte-Louise-de-Marillac;

, enseignant d'éducation physique, école Sainte-Louise-de-Marillac; Mme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale Vélo Québec.

