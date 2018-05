Première internationale : Une exposition rétrospective met en lumière 52 ans de génie créatif et novateur du maître-orfèvre canadien Laurent Amiot







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Une toute première exposition rétrospective mettant en lumière la contribution exceptionnelle du maître-orfèvre canadien Laurent Amiot (1764-1839) et son apport au développement de l'art au Canada s'ouvre ce vendredi 11 mai au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Couvrant plus de cinq décennies, l'exposition Laurent Amiot. Maître-orfèvre canadien présente 75 pièces d'orfèvrerie cultuelles, domestiques et commémoratives révélatrices de la formation qu'il a suivie, de ses choix esthétiques et du milieu social dans lequel il a évolué. À l'affiche jusqu'au 23 septembre 2018, l'exposition présente également des dessins inédits jamais exposés auparavant et des portraits de mécènes et de clients.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l'orfèvrerie tient une place centrale dans la vie des particuliers et des institutions. Le conservateur en art canadien ancien du MBAC, René Villeneuve, qui a organisé cette exposition et signe la monographie qui l'accompagne, écrit en avant-propos de son ouvrage que cette manifestation permettra [aux visiteurs] d'apprécier la qualité et l'importance de l'oeuvre de Laurent Amiot, et d'éclairer d'un jour nouveau la fascinante histoire de la société qu'il a contribué à façonner.

« Né à Québec, en 1764, Laurent Amiot a contribué de façon magistrale à l'évolution de l'orfèvrerie au pays », a souligné le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer. « Il fut le premier orfèvre né au Canada et formé en Europe. Il était un artiste reconnu et influent, engagé dans sa communauté. De son vivant, sa réputation et son influence dépassent les frontières de la ville de Québec. Visiter Laurent Amiot, c'est emprunter une clé pour ouvrir la porte sur la dynamique société de l'époque comprise entre 1790 et 1840. »

Laurent Amiot a fait son apprentissage à Paris entre 1782 et 1787. De retour au pays, il introduit des formes nouvelles dans l'orfèvrerie de table, revisite l'orfèvrerie cultuelle. Il propose un nouveau vocabulaire décoratif, néo-classique, qui entraine la plupart des autres orfèvres canadiens dans les mêmes tendances, établissant de nouvelles normes.

« Laurent Amiot fait de l'art contemporain : il est celui qui établit des nouvelles normes, celui qui indique la voie et que l'on suit ! », explique le commissaire de l'exposition, René Villeneuve, qui a consacré près de 10 ans à préparer ce projet et la monographie qui l'accompagne. « L'orfèvrerie constitue alors une expression artistique achevée. Avec Laurent Amiot, on cesse de considérer l'orfèvrerie comme de l'artisanat pour l'envisager comme un art. »

Les oeuvres de Laurent Amiot demeureront une référence dans le milieu artistique 40 ans après son décès. Le Musée des beaux-arts du Canada possède la plus importante collection publique de son oeuvre, et compte maints chefs-d'oeuvre.

OEuvres phares

Parmi les oeuvres exposées, on compte la Terrine de la famille Hertel de Rouville, la Cafetière de la famille Le Moine, l'Aiguière et le Bassin à ablutions aux chiffres de l'Évêque de Québec, le Reliquaire monstrance de Saint-Charles Borromée, la Théière à la sibylle, la Coupe présentée à George Taylor, la Lampe de sanctuaire de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, et le Calice de Mgr Joseph Signaÿ.

Plusieurs oeuvres de l'exposition proviennent de collections particulières et publiques, notamment de l'Archidiocèse de Québec, du Musée royal de l'Ontario, du Metropolitan Museum of Art, de New York, et de nombreuses fabriques au Québec, de même que de la Nouvelle-Écosse.

Parcours de l'exposition

L'exposition s'ouvre sur le retour de Laurent Amiot de Paris, en 1787, où il a passé les cinq années précédentes à parfaire sa formation. Cette salle d'entrée offre une sélection d'oeuvres réalisées durant la première décennie de sa carrière et qui indique la direction nouvelle qu'il a insufflée à l'orfèvrerie au pays.

La seconde salle met en lumière le mécénat de l'Église Catholique, essentiel au développement de sa carrière, avec des oeuvres jamais exposées dans un contexte muséal depuis leur création. Le visiteur accède ensuite à un espace où sont groupées une sélection d'argenteries de table et de pièces à usage domestique, tel que des plats de service, des théières, des tabatières, et des alliances.

Le quatrième ilot est consacré aux arts graphiques et renferme des dessins d'Amiot et une sélection de gravures qui ont inspiré ses recherches et ses réflexions, et peut-être le goût de ses mécènes. Le cinquième et dernier espace est partagé en deux sections valorisant sa dernière décennie d'activité. L'on y voit les premières pièces commémoratives canadiennes, ainsi que des pièces de style néo-rococo, qui ouvrent une voie nouvelle et qui inspireront la génération suivante. Toutes les sections intègrent des portraits de mécènes ou de récipiendaires.

Publication

Un catalogue richement illustré écrit par René Villeneuve accompagne l'exposition. Cette monographie de 240 pages intitulée Laurent Amiot. Maître-orfèvre canadien explore la qualité et l'importance de l'oeuvre de Laurent Amiot et retrace la vie du maître. En vente au prix de 40 $ à la Boutique du Musée et en ligne à AchatsMBAC.ca.

