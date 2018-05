Motion Gestures lance une plateforme révolutionnaire de reconnaissance gestuelle et conclut un financement de démarrage de 1,65 million de dollars US







Un logiciel révolutionnaire permet la création d'une interface gestuelle en quelques minutes, sans programmation ni saisie de données.

WATERLOO (Ontario), 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motion Gestures, une startup canadienne d'apprentissage machine spécialisée dans les logiciels de reconnaissance de gestes, a lancé aujourd'hui une plateforme révolutionnaire destinée aux applications de reconnaissance gestuelle. Le logiciel représente une avancée significative par rapport aux approches conventionnelles et réduit considérablement le temps, le coût et les efforts de création d'une interface gestuelle pour n'importe quel système, appareil ou application. Il prend en charge la reconnaissance des gestes à l'aide d'une grande variété de capteurs cinétiques, tactiles et visuels, et peut être déployé sur les plateformes cloud, gateway/hub et embarquées.

Regardez notre vidéo !

Cette technologie en attente de brevet définit l'état de l'art en matière de reconnaissance des gestes de six façons fondamentales :

Pas besoin de coder des gestes personnalisés. Dessinez simplement la trajectoire de mouvement souhaitée sur un écran mobile ou tablette et modifiez-la.

Pas besoin de collecter des données pour la formation des modèles de gestes. Le système génère automatiquement des données pour la formation de modèle.

Pas besoin de construire des modèles de gestes pour différents capteurs. Une fois qu'un modèle est prêt, utilisez-le avec n'importe quel capteur pris en charge.

Pas besoin de construire des modèles de gestes pour différentes plateformes. Une fois qu'un modèle est prêt, déployez-le sur n'importe quelle plateforme prise en charge.

Pas de limitation dans les choix de gestes. Choisissez parmi une bibliothèque comprenant des lettres, des chiffres, des formes, des symboles et des rotations.

Pas de procédures de test compliquées. Testez n'importe quel geste à l'aide de votre téléphone intelligent et recevez des commentaires complets.

Motion Gestures a également annoncé aujourd'hui la conclusion d'un investissement initial de 1,65 million de dollars. China Canada Angels Alliance (CCAA) a également mené la discussion qui impliquaient Golden Triangle Angel Network (GTAN), le Keiretsu Forum et Propel (x). Le financement servira à poursuivre le développement de la plateforme de reconnaissance gestuelle de l'entreprise et à lancer le marketing international.

Alan Yang, vice-président de CCAA, a déclaré : « La reconnaissance des gestes est la nouvelle frontière de l'interaction homme-machine. Nous sommes très impressionnés par la capacité de la plateforme Motion Gestures à vulgariser et à démystifier les interactions gestuelles. Nous voyons des applications majeures de son logiciel de reconnaissance gestuelle dans des secteurs d'activité clés tels que la technologie prêt-à-porter, l'automobile, les téléphones mobiles, l'électronique grand public, la domotique, les dispositifs médicaux, la réalité virtuelle, les jouets, les drones et la robotique, pour n'en citer que quelques uns. »

« Nous pensons que la reconnaissance des gestes en tant qu'interface homme-machine en est aujourd'hui au stade où la reconnaissance vocale se trouvait il y a cinq ans », a déclaré Kashif Kahn, PDG et cofondateur de Motion Gestures. « Nous voulons dominer ce domaine émergent en offrant une solution puissante qui élimine les difficultés de construction d'une interface gestuelle et contribue à intégrer le contrôle gestuel dans la grande consommation. Nous invitons les développeurs à expérimenter la puissance de notre plateforme révolutionnaire en utilisant une licence développeur gratuite. »

À propos de Motion Gestures

Motion Gestures est spécialisée dans les logiciels de reconnaissance de gestes basés sur l'apprentissage automatique et a été fondée à Waterloo, Canada, en 2016. La société vise à permettre le développement et le déploiement rapides d'interfaces gestuelles pour les systèmes, les appareils et les applications. Son logiciel prend en charge les gestes 2D et 3D avancés à l'aide de capteurs cinétiques, tactiles et visuels, et peut être déployé sur les plateformes cloud, gateway/hub et embarquées. Les développeurs bénéficient de licences gratuites pour le cloud SDK et peuvent créer et tester rapidement n'importe quel geste à l'aide de leur téléphone intelligent.

Pour plus d'informations sur Motion Gestures, visitez notre site Web : https://motiongestures.com/

Pour obtenir une licence de développeur gratuite pour le cloud SDK complet, remplissez le formulaire suivant : https://sdk.motiongestures.com/#!/register

INFORMATIONS DE CONTACT :

Kashif Kahn

PDG et co-fondateur,

Motion Gestures

info@motiongestures.com

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/873fa350-cc78-4aff-a0a3-993cbdfd20e6

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 11:03 et diffusé par :