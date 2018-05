Le CN donne 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour les sinistrés des inondations au Nouveau-Brunswick







MONCTON, Nouveau-Brunswick, 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI) a annoncé qu'il fait un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir ses efforts visant à aider les victimes durement touchées par les inondations au Nouveau-Brunswick.



« Toutes nos pensées vont aux centaines de familles dans les régions dévastées par l'eau au Nouveau-Brunswick, et dont les maisons sont déjà inondées. Le CN félicite les intervenants d'urgence bénévoles de la Croix-Rouge canadienne qui sont sur place et qui viennent en aide à nos voisins du Nouveau-Brunswick », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général par intérim du CN. « Nous savons que ce don permettra d'apporter une aide immédiate aux personnes qui en ont besoin, et nous espérons que cela encouragera d'autres entreprises canadiennes à répondre à l'appel de la Croix-Rouge. »

