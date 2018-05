Unifor s'engage à faire une différence pour les travailleurs dans le cadre des élections







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les membres d'Unifor à la grandeur de l'Ontario ont lancé un plan ambitieux pour mobiliser les travailleurs dans le cadre des élections provinciales afin d'empêcher Doug Ford et les conservateurs de prendre le pouvoir.

« Il y a trop à perdre pour les travailleurs pour ne pas passer à l'action, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Unifor a mis sur pied un plan pour mobiliser ses 160 000 membres en Ontario. L'objectif est d'élire un gouvernement qui va protéger les droits des travailleurs et les droits de la personne. Il s'agit de protéger les services publics et d'améliorer la vie des travailleurs avec des emplois de qualité et des salaires équitables. »

Le syndicat, représentant des travailleurs de tous les grands secteurs économiques de l'Ontario, organise une campagne de mobilisation de ses membres à la grandeur de la province. Sous la bannière, Faire une différence, Unifor communique directement avec les travailleurs pour s'assurer qu'ils aillent voter dans ces élections en vue d'un meilleur avenir fondé sur des valeurs progressistes.

« Les membres d'Unifor vont empêcher Doug Ford, et ses visions dangereuses, conservatrices et rétrogrades, de prendre le pouvoir, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les travailleurs de cette province ne veulent pas et ne méritent pas cette vision de droite anti-travailleurs. »

Dans toute la province, 28 membres organisateurs travaillent avec les sections locales d'Unifor pour entrer en contact avec les membres et discuter du type d'avenir que les travailleurs veulent en Ontario. En cherchant à stimuler une participation électorale, la campagne d'Unifor se concentre sur quatre enjeux ciblés par les membres lors du Conseil régional de l'Ontario du syndicat en décembre dernier. Unifor va exercer des pressions pour empêcher les conservateurs de prendre le pouvoir, pour demander une protection des services publics et des investissements dans les soins de santé, pour instaurer un régime d'assurance-médicaments et des services de garde universels, et cherchera à protéger et à étendre les droits des travailleurs et les normes du travail, y compris le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Pour en savoir davantage sur ces priorités, visitez le site uniforvote.ca.

« Les membres d'Unifor ont exercé des pressions sur ce gouvernement pour chaque once de progrès que les travailleurs ont gagné. Les membres d'Unifor vont défendre et bonifier ce progrès par leur militantisme et leurs votes, a déclaré Naureen Rizvi. L'importance de ces élections ne peut être surévaluée. Nous sommes ici pour avoir un impact. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 310 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 160 000 en Ontario. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

