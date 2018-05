Une pièce de collection en argent qui transmet les voeux de bonheur du Canada au prince Harry et à Mme Meghan Markle à l'occasion de leur mariage







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - En l'honneur du mariage de Son Altesse Royale le prince Henry de Galles et de Mme Meghan Markle, la Monnaie royale canadienne émet une magnifique pièce de collection en argent et fait don de 25 000 $ au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto. Le CAMH, de renommée mondiale, revêt une importance particulière pour le prince Harry, puisqu'en septembre 2017, son travail de sensibilisation aux enjeux de santé mentale l'a amené à visiter cet hôpital d'enseignement, le plus important dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale au Canada.

La Monnaie royale canadienne se joint aux innombrables Canadiens et admirateurs de la famille royale du monde entier pour offrir au couple ses voeux de bonheur les plus sincères.

« La Monnaie royale canadienne cultive la fière tradition de souligner les moments marquants de la famille royale. Par l'émission de cette pièce de collection en argent célébrant le mariage du prince Harry et de Mme Meghan Markle, nous exprimons une fois de plus l'attachement que le Canada porte à la famille royale », a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Après avoir consulté le futur couple royal sur le motif de cette pièce commémorative, la Monnaie est également ravie de faire don de 25 000 $ au CAMH afin d'appuyer les cruciaux travaux de recherche de cet institut. »

« Nous sommes depuis longtemps reconnaissants du dévouement du prince Harry à l'égard de la lutte contre la stigmatisation liée à la maladie mentale, ainsi que la promotion de la santé mentale. Nous sommes ravis de nous associer à des figures inspirantes qui s'efforcent d'aider les gens aux prises avec la maladie mentale », a déclaré pour sa part Deborah Gillis, présidente et chef de la direction de la Fondation du CAMH. « Nous ne saurions être plus heureux d'accueillir la cérémonie de dévoilement de la pièce soulignant le mariage du prince Harry et de Mme Meghan Markle. Nous nous assurerons aussi d'honorer le couple en veillant à ce que le généreux don de la Monnaie contribue à faire une réelle différence dans la vie des gens souffrant de maladie mentale. »

Le motif au revers, oeuvre de l'artiste canadien Joel Kimmel, est la reproduction gravée d'une photographie de fiançailles officielle du futur couple royal. Celle-ci est joliment ceinte d'un entrelacement de feuilles d'érable du Canada, de roses et de coquilles tirées des armoiries du prince Harry. Pour ajouter au symbolisme de la pièce, trois véritables cristaux SwarovskiMD, rappelant les trois diamants de leur bague de fiançailles, bordent le portrait du couple. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Ceux et celles qui cherchent à se procurer un souvenir précieux et durable de cette inspirante et mémorable histoire d'amour peuvent commander cette pièce dès aujourd'hui.

La pièce de 20 $ en argent fin 2018 - Le mariage royal du prince Harry et de Mme Meghan Markle a un tirage limité à 15 000 exemplaires et se vend au prix de détail de 104,95 $. On peut se la procurer auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca. La pièce sera également bientôt vendue dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

Vous trouverez des images de cette pièce ici : https://www.dropbox.com/sh/8q19gdgfry86urq/AABYkF7kqIlC1GmzzpctDhV5a?dl=0

SOURCE Monnaie royale canadienne

