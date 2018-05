Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne ses lauréats de la région de Laval







LAVAL, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Une entreprise et un organisme public de la région de Laval ont reçu la semaine dernière un Grand Prix santé et sécurité du travail lors de remises personnalisées en milieux de travail. Les deux organisations ont été récompensées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes, qui contribuent à prévenir les accidents, et même, qui sait, à sauver des vies!

Grandes entreprises

VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC. | Clé-tige bloquante de poulie d'embrayage

Sur une ligne de production de médicaments d'ordonnance, la dimension de la poulie d'embrayage varie selon le type de médicament à produire. Pour enlever cette poulie, la courroie reliée à la poulie principale doit d'abord être retirée. Cette manipulation exposait auparavant le travailleur à un risque d'amputation d'un ou de plusieurs de ses doigts en cas de mouvement imprévu de la poulie. La solution : une clé-tige bloquante qui s'insère dans la poulie principale, l'empêchant de bouger de façon inattendue. La clé-tige doit ensuite être remise en place, dans le dispositif créé à cet effet, pour repartir la ligne de production. Le remplacement de la poulie se fait maintenant en toute sécurité.

Organismes publics

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL - ÉCOLE LEBLANC | Support à vadrouille humide

Durant le nettoyage des planchers, les concierges ont à laver leur vadrouille pour en retirer la saleté accumulée. Ils devaient auparavant fournir des efforts pour tenir à bout de bras la vadrouille imbibée d'eau, ce qui causait de la fatigue et des tiraillements dans leurs membres supérieurs et leur dos. Pour remédier à la situation, un support à vadrouille, constitué de deux pièces métalliques emboîtées l'une dans l'autre, a été créé. Accrochée au support, la vadrouille peut maintenant être nettoyée sans effort. Le travail des concierges est grandement facilité et les risques sont éliminés.

En route vers la finale nationale

Les deux lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2019.

Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met en lumière des employeurs et des travailleurs qui agissent concrètement pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com.

