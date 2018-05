Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne ses lauréats en Estrie







SHERBROOKE, QC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Deux entreprises et un organisme public de la région de l'Estrie ont reçu ce matin un Grand Prix santé et sécurité du travail lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Sherbrooke. Les trois organisations ont été récompensées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes, qui contribuent à prévenir les accidents, et même, qui sait, à sauver des vies!

Petites et moyennes entreprises

Ferme Pério | Panneau de signalisation pour virage à gauche - 150 mètres

Pour réduire le risque de collision entre les tracteurs de ferme et les usagers de la route, un panneau de signalisation temporaire orange et fluorescent a été conçu. Le panneau est installé à 150 m des entrées des champs, uniquement lorsque le tracteur circule sur la route. Le panneau, qui indique « Dans 150 mètres, virage à gauche », capte l'attention des automobilistes, qui évitent alors de dépasser à l'intérieur de cette zone.

Photo (libre de droits) : https://goo.gl/QGDiBU

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/h8Yrg4BZBWE

Grandes entreprises

Niedner | Service de test haute pression pour boyaux d'incendie

Le poste de tests hydrostatiques à haute pression a été entièrement revu pour protéger les travailleurs des possibles éclatements de boyaux ou des projections de pièces. Grâce à la mise en place d'un protecteur fixe, de protecteurs amovibles avec capteurs à aimants codés, d'une cabine de protection avec tapis de sécurité et d'un scrutateur de sécurité à double zone, les travailleurs effectuent maintenant les tests en toute sécurité.

Photo (libre de droits) : https://goo.gl/S6NWUF

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/_bXdxwa3czo

Organismes publics

Université de Sherbrooke | Support de caméra mobile

Pour permettre le déplacement des caméras de surveillance installées sur les toits de l'université, un support mobile a été créé. Lorsqu'une caméra doit être réparée ou entretenue, le support, d'une portée de 3 m, permet d'approcher la caméra du travailleur. Cette innovation élimine les risques de chute et réduit le temps d'intervention, en plus d'éliminer les coûts et les délais liés à la location d'une nacelle, ainsi que l'installation d'ancrages très coûteux.

Photo (libre de droits) : https://goo.gl/7ZaiUy

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/TpyFAsnNvsk

Pour voir la fiche de chaque lauréat et finaliste :

http://www.grandsprixsst.com/remise-regionale/estrie-2018/

En route vers la finale nationale

Les trois lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2019.

Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met en lumière des employeurs et des travailleurs qui agissent concrètement pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

