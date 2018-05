Nouvelle exposition à la Maison Gomin - Les Couleurs de l'imaginaire







QUÉBEC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Maison Gomin accueillera dans son couloir culturel et dans certaines salles sa nouvelle exposition « Les couleurs de l'imaginaire » de Suzanne Samson, artiste-peintre de Québec. L'exposition se tiendra du 9 mai au 12 septembre 2018.

Mme Samson nous fait l'honneur de venir nous présenter ses oeuvres qui s'inspirent de la nature et de ce qui l'entoure, que ce soit des arbres, des fleurs ou des oiseaux et tout ça avec des couleurs éclatantes. Elle peint avec la musique et la couleur depuis toujours, et ce depuis son enfance dans une famille pour qui les arts visuels étaient encouragés. Cela se poursuivit durant son adolescence jusqu'à aujourd'hui. Cette dernière nous transporte à travers son imaginaire sans limite et c'est cette créativité qui fait d'elle une artiste unique et facile à reconnaître entre tous.

Au fil du temps, cette dernière effectua divers ateliers de perfectionnement de 1978 à 2001. Elle commence à exposer en 1996 que ce soit en solo, duo ou en collectif, gagne le prix de Nature en folie en 2016 à la Maison Magella Paradis, coup de coeur du public. Elle s'implique en étant membre de la Société artistique de Charlesbourg, du regroupement des artistes en art visuel de Québec ou encore du conseil d'administration à la vice-présidence aux arts de la Société d'arts et d'histoire de Beauport. Elle est toujours très active dans diverses expositions un peu partout au Québec.

Nous vous invitons à un vernissage qui aura lieu mercredi, le 23 mai de 17h00 à 19h00 à la Maison Gomin pour vous présenter l'artiste ainsi que ses oeuvres.

L'entrée est absolument gratuite et les visites se font entre 9 h et 16h30 du lundi au vendredi ainsi que le samedi de 9h00 à 16h00, au 2026, boul. René-Lévesque Ouest. Vaste stationnement intérieur et extérieur gratuit.

