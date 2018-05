La première conception du studio indépendant de Québec, sur la console de Nintendo - FRIMA dévoile son premier jeu sur Nintendo Switch, fait 100% à Québec!







QUÉBEC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le studio Frima, leader en divertissement numérique, est fier de présenter, en collaboration avec Nintendo, sa première production originale sur la console Nintendo Switch : le jeu coopératif familial Super Chariot. C'est la première fois qu'un jeu sur cette plateforme est conçu entièrement à Québec par Frima! En plus de faire rayonner le savoir-faire d'ici, sa création marque un renouveau positif pour l'entreprise et témoigne de la confiance de l'industrie du jeu vidéo envers elle.

Depuis les récents changements à l'interne, force est de constater que les activités vont bon train chez Frima Studio :

« Au cours de la dernière année, nous avons procédé à d'importants changements qui nous ont permis de recentrer nos activités autour de trois grands piliers : le jeu vidéo, l'animation 3D et les expériences connectées reliées aux jouets et aux parcs d'attraction. Notre offre de services recentrée nous permet ainsi de nous démarquer et de viser les plus hauts sommets, comme en témoigne cette sortie! Plusieurs autres productions originales d'envergure et des collaborations avec de grands noms du divertissement sont à prévoir pour les prochains mois, comme par exemple, la création du jeu Illusion, qui sortira en 2018. », a déclaré Martin Carrier, président et chef de la direction de Frima.

« L'une des conséquences palpables du renouveau chez Frima est le renforcement du sentiment d'appartenance et la mise en place d'un nouveau sens du défi à l'interne. Nous sommes fiers de faire partie de la grande famille de Frima et de contribuer à ses ambitieux projets, actuellement sur la table à dessin! », a ajouté Marie-Ève Vignola, directrice du design.

Pour combler la demande grandissante et répondre à l'effervescence des besoins, Frima prévoit de recruter une vingtaine de nouveaux talents au cours des prochains mois.

Super Chariot

Cette aventure fantastique offre une expérience de jeu mobile hors du commun. L'entraide et la coordination sont primordiales pour déplacer le chariot du défunt roi, progresser et surmonter les obstacles qui se dressent sur la route des joueurs !

Frima en bref

L'un des studios indépendants les plus importants au Canada ;

; Une offre recentrée autour de trois grands axes : le jeu vidéo, l'animation 3D et le jouet connecté;

Un comité de direction paritaire - femmes/hommes;

25% de femmes parmi les employés, ce qui est rare dans l'industrie du jeu vidéo;

150 employés à temps plein.

À propos de Frima

Frima est un leader dans le secteur du divertissement et de l'innovation. Depuis sa création en 2003, l'entreprise a développé tout un éventail de produits médiatiques, incluant des jeux vidéo, des effets visuels et des animations. L'expertise de Frima englobe également la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les jouets connectés. En plus de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de renommée internationale, tels que LEGO, Mattel, Zynga, Ubisoft, Hasbro et Electronic Arts, Frima développe des propriétés originales à succès, telles que Chariot, Nun Attack, FATED et MaXi.

SOURCE Frima

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 09:04 et diffusé par :