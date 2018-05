Le ministre Garneau a lancé une série de tables rondes sur l'Examen de la modernisation des ports







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les ports du Canada jouent un rôle important dans la vie des Canadiens. Ils relient nos entreprises aux marchés mondiaux, soutiennent la compétitivité et contribuent à l'activité économique de nos collectivités. Même à l'intérieur des terres, de nombreuses familles canadiennes de la classe moyenne dépendent des ports et des voies navigables du Canada pour leur subsistance et pour les produits qu'elles utilisent quotidiennement.

Le 8 mai 2018, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a présidé une première table ronde à Ottawa avec les administrations portuaires canadiennes. L'objectif était de discuter du réseau des administrations portuaires et de ce que peut faire Transports Canada afin de garantir que ce pays sera bien préparé pour innover et livrer concurrence au cours des années à venir.

Au cours des semaines à venir, Transports Canada organisera une série de tables rondes et de réunions avec les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux, les municipalités, les intervenants du secteur maritime canadien et international et les Canadiens. Les tables rondes sont la prochaine étape d'un examen des administrations portuaires annoncé en mars. L'Examen vise à optimiser leur rôle dans le réseau de transport à titre d'actifs stratégiques appuyant une croissance et un commerce inclusifs et durables.

Le réseau portuaire actuel a bien servi le Canada en soutenant le développement économique régional et le commerce international. Cependant, bien des choses ont changé depuis la création des administrations portuaires canadiennes il y a vingt ans. Ces changements devraient continuer à se produire à un rythme de plus en plus rapide.

Transports Canada veut entendre ce que les Canadiens et les intervenants du secteur maritime ont à dire sur la façon dont nos ports peuvent transformer les défis actuels et futurs en possibilités. Le public est invité à faire part de ses commentaires sur l'Examen. Des renseignements sont disponibles sur la page Web parlonstransport.ca/examen-de-la-modernisation-des-ports.

Les conclusions de l'examen, attendues en 2019, permettront de déterminer les changements politiques, législatifs et réglementaires potentiels visant à aider les administrations portuaires canadiennes à demeurer un élément essentiel de l'économie canadienne.

Citation

« Les ports sont un élément essentiel du réseau de transport et des corridors commerciaux du Canada et doivent demeurer novateurs et concurrentiels dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. La collaboration avec les intervenants du secteur maritime et les Canadiens aidera à façonner l'avenir du réseau portuaire canadien afin qu'il continue d'appuyer une croissance durable et inclusive. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les 18 administrations portuaires canadiennes, créées en 1998, sont des entreprises commerciales fonctionnant indépendamment du gouvernement fédéral.

Les administrations portuaires canadiennes ont traité quelque 60 % du fret commercial canadien en 2017.

En novembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de protection des océans d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, le plus gros investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Il s'agit d'une stratégie nationale visant à établir un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens dès aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et la qualité de l'eau pour les générations à venir.

