Invitation aux médias - 43e congrès annuel de l'Association des économistes québécois - Mondialisation et protectionnisme : vers un changement du paradigme économique?

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les journalistes sont invités à assister au 43e congrès de l'Association des économistes québécois sous le thème MONDIALISATION ET PROTECTIONNISME : vers un changement du paradigme économique?

L'ouverture toujours plus importante des marche?s et la libe?ralisation de l'e?conomie auraient-elles engendre? des impacts sur l'e?conomie moins positifs que ce qu'anticipaient les grandes the?ories e?conomiques soutenues par les politiques classiques? La monte?e en puissance du populisme, tant de gauche que de droite, doit-elle e?tre perc?ue comme un simple bruit de fond ou un ve?ritable cri d'alarme qui poussera le monde a? changer son paradigme e?conomique? Ce paradoxe a e?videmment plusieurs incidences sur les mouvements des capitaux, des biens et des personnes et ce, au-dela? des frontie?res des e?tats-nations. D'ou? l'importance de mieux comprendre cette crise existentielle que traverse actuellement notre e?conomie et de se poser les bonnes questions.

Pour en discuter, seront réunis pendant deux jours des sommités du milieu économique, financier et politique, d'ici et d'ailleurs, incluant notamment la vice-premie?re ministre et ministre de l'E?conomie, de la Science et de l'Innovation, ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, et l'ancien directeur de la politique économique à la Maison-Blanche, administrateur délégué du fonds de couverture Tiger de 15 G$ et professeur d'économie à l'Université Harvard, Todd Buchholz, à titre de conférenciers d'honneur ainsi que de nombreux autres distingués conférenciers et panélistes des milieux académique, des affaires et gouvernemental.

DATE ET HEURE : Lundi 14 mai 2018 de 12 h à 17 h

Mardi 15 mai 2018 de 8 h à 16 h



ENDROIT : Palais des congrès de Montréal

Salles 510-511

1001, Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal





Les journalistes intéressés à assister en tout ou en partie au congrès sont priés de communiquer avec Valérie Gonzalo au (514) 626-6976 ou gonzalo@videotron.ca. Veuillez noter que la plupart des conférenciers seront disponibles pour des entrevues individuelles. Merci de confirmer vos demandes d'entrevues à l'avance.

À propos de l'Association des économistes québécois

L'Association des économistes québécois principal regroupement d'économistes francophones en Amérique est une association dynamique et active dans divers secteurs d'activités: entreprise privée, secteur public, milieux syndicaux, associations, monde universitaire. Elle a pour finalités le développement et la diffusion du savoir économique, l'éclairage des débats publics et la valorisation du rôle de l'économiste. En accord avec son slogan « Pour des choix éclairés », l'Association est reconnue comme un interlocuteur crédible et impartial dans les débats économiques. Pour connaitre davantage l'Association et ses activités, visiter le site web à www.economistesquebecois.com et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et Twitter.

