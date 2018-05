2 M $ pour améliorer la qualité de vie dans Ville-Marie







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement a réservé aujourd'hui 2 M $ afin de soutenir plusieurs initiatives de développement durable et de mobilité, notamment l'installation de 1 000 supports à vélo et l'implantation de plus de 100 saillies de trottoir.

« Nous nous sommes engagés à faire de Montréal une ville plus verte, plus mobile, plus sécuritaire. Nous avons mis en place des moyens afin d'appuyer les familles qui désirent s'établir à Montréal et inciter celles qui y sont à demeurer sur notre territoire. Les nouveaux investissements complètent notre engagement afin d'assurer aux résidents et aux travailleurs l'accès à des quartiers durables, à échelle humaine », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Afin d'offrir des milieux de vie et de travail agréables, ces sommes permettront, entre autres initiatives, de poursuivre l'implantation de nouvelles mesures de sécurisation autour des écoles et des CPE pour améliorer la sécurité des déplacements des enfants. Elles permettront aussi d'augmenter significativement l'offre de stationnement pour les vélos, notamment près des écoles, des stations de métro, des commerces et des pôles d'attraction comme le Quartier des spectacles.

Ces mesures visent à soutenir tant le Plan local de développement durable 2017-2020 de Ville-Marie que dans le Plan local de déplacement. Dès 2018, 500 000 $ seront affectés pour acheter et installer les 1 000 supports à vélo. Ceux-ci s'ajouteront aux 400 supports existants et aux quelque 2 600 stationnements sur bornes de stationnements. À partir de 2019, 500 000 $ seront octroyés annuellement pour des initiatives de développement durable, et ce, pour les trois prochaines années.

« Les habitudes de déplacement de nombreux Montréalais et Montréalaises ont énormément changé au cours des dernières années », a déclaré Mme Plante. « L'ajout de supports de vélo permettra à un plus grand nombre de citoyens de profiter pleinement des avantages de ce mode de transport actif, et nous espérons qu'il convaincra plus de citoyens à opter pour cette alternative à la voiture pour se rendre au travail, à l'école, à l'université ou dans les commerces ».

Par rapport aux déplacements, malgré les efforts déployés, trop d'accidents, souvent fatals, impliquent des piétons ou des cyclistes, parfois en zones scolaires. C'est la raison pour laquelle l'arrondissement posera des gestes concrets pour créer un environnement paisible et sécuritaire pour ses usagers les plus vulnérables, là où il a le pouvoir d'intervenir. Il multipliera ainsi significativement le nombre de saillies de trottoirs afin d'inciter les automobilistes à ralentir.

Pour Valérie Plante : « En permettant de voir et d'être vu, l'implantation de saillies et de mesures de sécurisation a largement fait ses preuves. En plus de réduire le temps de traversée des piétons, d'apaiser la circulation et d'offrir plus de sécurité aux jeunes et moins jeunes, elles embellissent les coins de rue et rendent l'environnement plus vert ».

« Avec ces nouveaux investissements, l'arrondissement se donne les moyens d'aller encore plus loin pour contribuer à une métropole toujours plus durable », a conclu la mairesse.

