Bayer forme un partenariat avec la Do More Agriculture Foundation pour offrir des ressources en santé mentale aux producteurs canadiens

CALGARY, le 9 mai 2018 /CNW/ - Bayer est fière d'annoncer qu'elle a formé un partenariat avec la Do More Agriculture Foundation, organisme à but non lucratif dont l'objectif est de sensibiliser le public et de promouvoir le bien-être psychologique chez les agriculteurs du Canada. Dans le cadre de ce partenariat, la division Crop Science de Bayer a versé 20 000 $ à la fondation pour soutenir sa mission : offrir de l'aide et des ressources aux agriculteurs qui ont besoin de services de soutien en santé mentale.

Le besoin de soutien en matière de bien-être psychologique n'a jamais été aussi important chez les agriculteurs canadiens. Selon une étude menée à l'Université de Guelph, plus d'un tiers des producteurs canadiens souffrent de dépression, et plus de la moitié vivent de l'anxiété. Or, les préjugés associés aux problèmes de santé mentale sont un obstacle important pour ceux qui ont besoin d'aide. Quarante pour cent des producteurs canadiens affirment qu'ils ne seraient pas à l'aise de consulter un professionnel à cause des qu'en-dira-t-on.

« Nous croyons que grâce à ce partenariat, nous pourrons sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et vaincre les préjugés dans le secteur de l'agriculture, affirme Al Driver, président-directeur général de Bayer Crop Science Canada. Nous sommes témoins des difficultés des agriculteurs, c'est pourquoi nous les encourageons à se prévaloir des ressources en santé mentale pour assurer leur bien-être. »

La Do More Agriculture Foundation est à la défense du bien-être psychologique des producteurs canadiens. Son but est de transformer le domaine de l'agriculture pour que les producteurs soient encouragés et appuyés, et qu'ils aient les moyens d'agir dans leur milieu. Cet objectif, la fondation l'atteindra en sensibilisant le public, en développant la communauté et en investissant dans la recherche.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui offert par Bayer à la Do More Agriculture Foundation et aux producteurs canadiens. L'aide de Bayer permettra à la fondation de lancer des initiatives importantes qui aideront encore plus de producteurs partout au Canada, souligne Kim Keller, cofondatrice de la fondation. Ces initiatives sensibiliseront davantage le public aux enjeux et permettront aux collectivités d'un bout à l'autre du Canada de soutenir leurs membres qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. »

Avec l'aide de Bayer, la Do More Agriculture Foundation continuera de diffuser de l'information sur le bien-être psychologique par des moyens efficaces pour joindre les producteurs tout en combattant les préjugés associés à la santé mentale. La fondation encouragera les producteurs à parler de santé mentale au travail, au sein de leur famille et avec les membres de leur collectivité dans l'espoir de changer la culture dans le domaine de l'agriculture pour que tous les producteurs se sentent encouragés et appuyés dans leurs efforts pour prendre soin de leur bien-être psychologique.

Pour en savoir plus sur la Do More Agriculture Foundation : www.domore.ag.

SOURCE Bayer Inc.

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 09:00 et diffusé par :