/R E P R I S E -- Le Conseil des arts du Canada accueille un premier Sommet des Amériques sur la culture/







OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Du 9 au 11 mai 2018, le Conseil des arts du Canada sera l'hôte du premier Sommet des Amériques sur la culture, qui réunira des leaders du financement public des arts et de la culture de partout en Amérique dans la capitale canadienne. Inspirés par des artistes, des auteurs et des penseurs, les participants examineront la notion de citoyenneté culturelle sous les angles politiques, sociaux, économiques et culturels. Ils discuteront de leur rôle et de leur impact sur l'essor de la citoyenneté culturelle, notamment sur les droits culturels, la démocratisation de la technologie à l'ère numérique, les arts et le changement social, la réconciliation, et la diversité et l'inclusion.

Vous aurez l'occasion d'entendre les conférenciers d'honneur :

Alberto Manguel , directeur de la bibliothèque nationale de l'Argentine, écrivain

, directeur de la bibliothèque nationale de l'Argentine, écrivain Karima Bennoune , rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels

, rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels Astra Taylor , écrivaine, organisatrice et documentariste, dont les oeuvres incluent What is Democracy? , Zizek! , et Examined Life

, écrivaine, organisatrice et documentariste, dont les oeuvres incluent , , et Alonso Salazar , écrivain, ancien maire de Medellin , Colombie

Vous trouverez davantage d'information et le programme du Sommet sur le site web du Conseil des arts : http://conseildesarts.ca/initiatives/sommet-des-ameriques

SOURCE Conseil des arts du Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 08:18 et diffusé par :