Invitation aux médias : Lancement de CNV TV - La chaîne francophone culturelle du Québec d'aujourd'hui







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - CNV TV, la nouvelle chaîne québécoise spécialisée à l'image du Québec d'aujourd'hui, invite les médias à son lancement officiel qui aura lieu le 22 mai prochain.

CNV TV offrira une variété de contenus inspirants sur les thèmes de la culture, la famille, la musique, la mode et le bien-être, et dans lesquels plus d'un million de Québécois issus des communautés culturelles pourront se reconnaitre. Cinéma, documentaires, comédies de situations (sitcom), spectacles de variété, talk-show et téléréalité ne sont que quelques exemples de ce qui sera au menu de la programmation.

Offerte en grande première aux plus de 2.7 millions d'abonnés de Bell, CNV TV sera en débrouillage pour une durée limitée dès la mi-juin, permettant ainsi aux téléspectateurs de découvrir des émissions originales québécoises dès cet été. Ils découvriront entre-autres le talk-show LE SPOT qui sera animé par un groupe de quatre panélistes : Nabila Ben-Youssef, Dorothy Rhau, Keithy Antoine, et Alexia Jensen. Du même panache que les populaires émissions américaines The View et The Talk, cette émission abordera des sujets d'actualité avec une perspective féminine.

Quoi : Lancement de CNV TV, la nouvelle chaîne québécoise spécialisée à l'image du Québec d'aujourd'hui

Où : Centre Culturel Marocain, 515 rue Viger est, Montréal, Québec

Quand : Le mardi 22 mai 2018

Heure : De 17h à 19h

RSVP avant le 17 mai 2018 à communications@cnvtv.ca - 514-296-8044

Facebook: www.facebook.com/cnvtv

Twitter: www.twitter.com/cnvtv

SOURCE CNV TV

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 08:00 et diffusé par :