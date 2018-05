Selon le Rapport d'Express Scripts Canada sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance, le contrôle des coûts des régimes d'assurance médicaments passe par une gestion proactive.







On estime que 20 % des demandeurs engagent près de 80 % des dépenses

en médicaments d'ordonnance.

MISSISSAUGA, ON, le 9 mai 2018 /CNW/ - La capacité de payer à long terme demeurant une préoccupation grandissante pour les promoteurs de régimes d'assurance médicaments et les employeurs, ces derniers devraient mettre en place des solutions visant à gérer les régimes de façon plus serrée pour obtenir de meilleurs résultats sur le plan de la santé, à moindre coût. Telle est la principale conclusion tirée du Rapport d'Express Scripts Canada sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance : Tendances observées dans les régimes privés d'assurance au Canada publié aujourd'hui.

« Chaque année, nous constatons une hausse des dépenses des régimes d'assurance médicaments », souligne M. Michael Biskey, président d'Express Scripts Canada. « Nous remarquons de plus que la majorité de ces coûts sont engagés par un nombre relativement peu élevé de demandeurs. De toute évidence, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats sur le plan de la santé et sur le plan financier si nous parvenons à sensibiliser davantage et à mieux guider ce groupe de demandeurs. Or, les régimes faisant l'objet d'une gestion serrée permettent de réaliser cet objectif. »

Dans l'ensemble, les dépenses des régimes d'assurance médicaments privés ont augmenté par rapport à 2016, et la tendance s'établit à 2,5 % en 2017. Les dépenses en médicaments de spécialité sont d'ailleurs passées de 15 % des dépenses totales en 2008 à 31 % de celles-ci en 2017, ce qui démontre bien la situation. Cette tendance ne laisse présager aucun signe de ralentissement, puisque les médicaments de spécialité constituent la majorité des traitements en voie de développement ou d'approbation.

Améliorer les résultats sur le plan de la santé et sur le plan financier grâce à un soutien ciblé

L'examen de la répartition des demandeurs révèle qu'un soutien ciblé aux participants qui souffrent de maladies chroniques très coûteuses est la solution pour contrôler les coûts. Ces participants, même s'ils ne représentent que 20 % des demandeurs, engagent près de 80 % des coûts des régimes, et leurs dépenses annuelles moyennes en médicaments sont de 15 fois supérieures à celles des autres demandeurs. Ils souffrent, dans la majorité des cas, de 7,8 maladies chroniques, consultent 3,3 médecins et prennent 8,9 médicaments. Pas étonnant qu'ils éprouvent des difficultés devant la complexité de leurs traitements. En règle générale, 49,5 % de ces participants n'observent pas un ou plusieurs de leurs traitements. Or, les écarts en matière d'observance risquent de nuire à leur santé et de se traduire par des coûts encore plus importants pour le régime.

Puisque ces participants sont aux prises avec des maladies concomitantes, il est nécessaire d'adopter une approche globale en matière de soins pour réduire les coûts et procurer de meilleurs résultats sur le plan de leur santé. En comprenant mieux les besoins de ces participants et en leur procurant du soutien en temps opportun, il serait possible de réduire la grande majorité des dépenses en médicaments.

Il est essentiel d'offrir un soutien plus ciblé et en temps opportun à ces participants pour les aider à prendre des décisions qui les amèneront à obtenir des soins optimaux au meilleur coût possible. Les régimes faisant l'objet d'une gestion serrée s'avèrent particulièrement utiles pour ce type de participants, car ils les aident à mieux observer leurs traitements, à réduire les coûts, et même dans certains cas, ils leur permettent d'avoir recours à une aide financière, ce qui diminue leurs frais médicaux.

Faits saillants :

La tendance en matière de médicaments de spécialité très coûteux - lesquels représentent 2 % de l'ensemble des demandes de règlement, mais entraînent plus de 31 % des dépenses totales en médicaments - a augmenté pour atteindre 6,5 % en 2017.

Les médicaments des 10 principales classes thérapeutiques sont à l'origine de 58,6 % de l'ensemble des dépenses. L'utilisation de médicaments de spécialité très coûteux demeure à la hausse dans certaines classes thérapeutiques comme l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), ainsi que l'hypercholestérolémie.

Les médicaments génériques étaient à l'origine de 63,1 % de l'ensemble des demandes de règlement et de 22,5 % de celles portant sur des médicaments de spécialité (par rapport à 62,3% et 22 % respectivement en 2016). Cette hausse résulte de l'expiration de brevets et de mesures telles que la substitution générique obligatoire.

Les anti-inflammatoires et les antidiabétiques ont représenté près de 24 % des dépenses totales en médicaments.

Les dépenses liées au cancer ont augmenté et la tendance s'est établie à 10,8 %. Les anticancéreux sont passés du 10e au 7e rang sur le plan des dépenses totales entre 2016 et 2017.

Plus de 145 médicaments très coûteux dominent la liste de produits qui feront bientôt leur entrée sur le marché. On trouve dans cette liste des médicaments associés à des thérapies géniques et d'autres médicaments très coûteux, ce qui pourrait faire augmenter les dépenses et compromettre la viabilité des régimes. Aussi, l'élargissement des indications de médicaments très coûteux exercera des pressions accrues sur les coûts.

