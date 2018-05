VARIBOX.net - La PREMIÈRE plateforme digitale gratuite qui regroupe les infolettres et les courriels commerciaux des plus grandes marques au Canada et en France







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'agence « Varibase » lance un nouvel outil marketing très puissant sur le marché canadien - VARIBOX.net, une base de données UNIQUE de courriels, qui va vous accompagner quotidiennement dans vos prises de décision marketing.

C'est la PREMIÈRE plateforme digitale qui réunit toutes les communications francophones par courriel en temps réel et les met en libre disposition aux professionnels du marketing et de la communication. Avec VARIBOX.net vous allez rester informé non seulement de toute l'actualité de votre secteur, mais également trouver de l'inspiration pour vos communications.

Si vous êtes dans le domaine du marketing relationnel ou interactif; si votre but est de créer, développer et valoriser les relations d'affaires avec vos clients ou si vous travaillez à la réalisation du contenu des infolettres et des courriels commerciaux - cette plateforme est conçue spécialement pour VOUS.

Avec plus de 1400 marques et plus de 100 000 courriels analysés, VARIBOX.net vous garantie un benchmark quotidien de votre secteur d'activité.

Vous serez capable de :

faire une veille de votre marché

analyser les offres de votre compétition

avoir une vision globale de l'ensemble des secteurs/ industries

rester à l'affût des tendances du marketing par courriel

trouver l'inspiration pour vos propres créations

et beaucoup plus

Gagnez du TEMPS et de l'ARGENT avec VARIBOX.net. L'abonnement PRO est gratuit et vous donne un accès continu à la base de données de courriels.

Découvrez vous-même les nombreux avantages de VARIBOX.net http://email.varibox.net/fr.

Contactez-nous par courriel à ybavkun@varibase.com pour recevoir un guide complet de toutes les opportunités que VARIBOX.net vous offre.

À propos de Varibase :

Varibase est une agence spécialisée en marketing relationnel et interactif, basée au Canada et en Europe. Varibase développe des programmes de fidélisation et d'acquisition uniques basés sur l'analyse et la compréhension des comportements des consommateurs et des influenceurs. Elle s'appuie sur l'utilisation de tactiques marketing ciblées, hyper personnalisées, interactives et cross-canal.

Pour plus d'information visiter notre site web http://www.varibase.ca/

SOURCE Agence Varibase

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 08:00 et diffusé par :