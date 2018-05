Avis aux médias - Visite des installations du Conseil national de recherches du Canada à St. John's par des étudiants de 6e année dans le cadre de l'évènement Odyssée des sciences







ST. JOHN'S, le 9 mai 2018 /CNW/ - Des étudiants de 6e année de l'école primaire auront la chance de prendre part à des activités d'apprentissage pratiques sur les technologies océaniques offertes par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Des experts, comme David Murrin, directeur général du Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial, brosseront un tableau des perspectives de carrière dans le domaine des sciences, des technologies et des mathématiques, en se concentrant surtout sur le secteur du génie et des sciences océaniques.

De plus, les membres des médias pourront discuter avec les experts, prendre des photos et participer à une visite des installations du CNRC, ce qui comprend un bassin à glace et l'une des installations de modèle océanique intérieur les plus évolués au monde. Les membres des médias qui désirent couvrir l'évènement ont jusqu'à jeudi 10 mai 2018, 17 h (HE)/18 h 30 (heure de Terre-Neuve), pour confirmer leur présence.

Date : Vendredi 11 mai 2018



Heure : 9 h, heure de T.-N.



Lieu : Installations de recherche du CNRC à John's

1 Arctic Avenue

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador A1B 3T5

