IHG(MD) - InterContinental Hotels Group présente sa liste des expériences à vivre au Canada au cours de sa vie... et ses conseils pour les réaliser

Selon un sondage, 91 % des Canadiens ayant une telle liste n'arrivent pas à réaliser leurs rêves

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - C'est la nouvelle tendance, comme le confirme un récent sondage d'IHGMD (InterContinental Hotels Group) : 59 % des Canadiens ont dressé leur liste d'expériences à vivre au cours de leur vie (Bucket list) ou comptent le faire. Parmi ceux-ci, la majorité cible des destinations canadiennes. Ils sont toutefois 91 % à n'avoir pas les moyens de réaliser les expériences sur leur liste. C'est pourquoi IHG, en collaboration avec Robin Esrock, mondialement reconnu comme un expert des Bucket lists, a créé la « Liste des 25 expériences à vivre au Canada au cours de sa vie », afin d'inspirer les Canadiens à voyager dans leur pays cette année.

« Il y a de nombreux avantages à dresser la liste de ce qu'on aimerait voir ou faire durant sa vie, c'est un exercice à la fois introspectif, amusant et inspirant, affirme Robin Esrock, auteur renommé de guides de voyage, dont le best-seller The Great Canadian Bucket List. Une telle liste nous amène à réfléchir à ce qu'on veut vraiment voir et faire, et nous donne des objectifs qui nous motivent à passer à l'action. Et puis ça donne lieu à des conversations intéressantes entre amis! »

Les répondants au sondage classent les voyages en nature (67 %), les virées en voiture (59 %) et les immersions dans l'histoire (52 %) en tête des catégories les plus attrayantes pour leur Bucket list. Plus de la moitié estiment que le Canada offre une foule d'expériences à vivre. IHG en a sélectionné 25 à ne pas rater. Il y en a pour tous les goûts : charger un canon à la Citadelle d'Halifax (Nouvelle-Écosse), filer sous terre dans le Diefenbunker à Ottawa (Ontario) ou encore traverser le pont suspendu qui enjambe la rivière Capilano à Vancouver (Colombie-Britannique).

Or, dresser une liste d'expériences à vivre au cours de sa vie n'a de sens que si on peut la réaliser. Les répondants au sondage qui ont déjà une Bucket list ou qui comptent en faire une estiment que la liste leur procure une certaine excitation (61 %), un but à atteindre (52 %) et l'occasion de faire ce qu'ils n'ont jamais fait (44 %). En revanche, la plupart se disent incapables de réaliser leurs rêves en raison du coût (68 %) ou de leurs responsabilités professionnelles (37 %).

« IHG est heureux de proposer des solutions aux Canadiens qui désirent voir leur liste devenir réalité, souligne Jonathan Lund, vice-président régional pour IHG Canada. Nul besoin de se ruiner ni de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour passer des vacances mémorables; nous avons des hôtels d'un océan à l'autre et pour tous les budgets. »

À ceux qui pensent ne jamais pouvoir cocher les éléments de leur liste d'expériences au cours de leur vie, IHG et Robin Esrock offrent ces quelques conseils avisés :

Évitez de surcharger la liste. Si elle est trop longue, l'enthousiasme risque de faire place au découragement. À vouloir atteindre trop d'objectifs, on ne sait plus où donner de la tête. Si c'est votre cas, c'est que vous vous êtes montré trop ambitieux. Commencez par 10 objectifs, puis ajoutez-en de nouveaux à mesure que vous les réalisez.





Si elle est trop longue, l'enthousiasme risque de faire place au découragement. À vouloir atteindre trop d'objectifs, on ne sait plus où donner de la tête. Si c'est votre cas, c'est que vous vous êtes montré trop ambitieux. Commencez par 10 objectifs, puis ajoutez-en de nouveaux à mesure que vous les réalisez. Pensez petit et local. Nul besoin de prendre des semaines de congé ni d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des expériences extraordinaires. Pensez d'abord à des lieux ou à des activités qui suscitent votre intérêt dans votre ville, région ou province. Ensuite, explorez un peu plus loin.





Nul besoin de prendre des semaines de congé ni d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des expériences extraordinaires. Pensez d'abord à des lieux ou à des activités qui suscitent votre intérêt dans votre ville, région ou province. Ensuite, explorez un peu plus loin. Ne laissez pas le coût vous freiner. Avec un peu d'imagination, il y a toujours moyen de trouver des solutions économiques. Par exemple, si vous devez vous déplacer sur une longue distance, oubliez l'avion et optez plutôt pour une virée en voiture qui vous laissera des souvenirs impérissables. Privilégiez les hôtels économiques comme les Holiday Inn MD ou Holiday Inn Express MD et accumulez des points grâce au programme IHG ® Rewards Club que vous pourrez échanger contre des nuitées.





Avec un peu d'imagination, il y a toujours moyen de trouver des solutions économiques. Par exemple, si vous devez vous déplacer sur une longue distance, oubliez l'avion et optez plutôt pour une virée en voiture qui vous laissera des souvenirs impérissables. Privilégiez les hôtels économiques comme les Holiday Inn ou Holiday Inn Express et accumulez des points grâce au programme IHG Rewards Club que vous pourrez échanger contre des nuitées. Soyez ambitieux, mais réaliste. Dressez une liste personnelle, amusante et inspirante, mais gardez les deux pieds sur terre. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme, dont quelques-uns faciles à réaliser. Des objectifs inaccessibles risquent de vous décourager, car vous progresserez trop lentement à votre goût. Par exemple, au lieu de rêver d'une rencontre avec une célébrité, il est préférable de se contenter d'expériences que vous avez le pouvoir de réaliser vous-même.

Avec plus de 179 hôtels d'un bout à l'autre du pays et 46 autres à venir, IHG offre un havre de paix aux voyageurs, où qu'ils aillent. La chaîne hôtelière offre plus de 24 913 chambres sous six enseignes, dont Holiday InnMD, idéale pour les voyages d'agrément, ou encore les luxueux InterContinentalMD Hotels.

Consultez la Liste des 25 expériences à vivre au Canada au cours de sa vie compilée par IHG ici. Par où allez-vous commencer? Dites-le-nous à l'aide des médias sociaux avec le mot-clic #IHGBucketList.

