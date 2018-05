Placements Mackenzie rapatrie la gestion des marchés émergents à l'interne







TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui un changement à la gestion des portefeuilles de ses fonds des marchés émergents, en vigueur le 17 mai.

Arup Datta, un vétéran de l'industrie, qui a été embauché l'an dernier par Mackenzie Investments Corporation à Boston, assurera la gestion de la Catégorie Mackenzie Marchés émergents, de la Catégorie Mackenzie Occasions des marchés émergents et du Fonds d'occasions des marchés émergents Mackenzie selon une approche de placement quantitative. Mackenzie Investments Corporation à Boston agira à titre de sous-conseiller pour Placements Mackenzie.

« Mackenzie bénéficiera des 25 années d'expérience de M. Datta dans les placements en actions quantitatives et de son expérience éprouvée dans les marchés émergents, » a déclaré Tony Elavia, vice-président exécutif et responsable en chef des placements. « Les investisseurs profiteront également de nos connaissances internes et de notre gérance alors qu'Arup Datta et son équipe assument des responsabilités accrues auprès de Mackenzie. »

« L'équipe des actions quantitatives mondiales se réjouit d'appliquer son expertise dans la gestion de stratégies quantitatives aux fonds des marchés émergents de Mackenzie », a déclaré Arup Datta, vice-président principal et chef de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie.

Tel qu'annoncé précédemment, la Catégorie Mackenzie Occasions des marchés émergents fusionnera avec la Catégorie Mackenzie Marchés émergents le 6 juillet dans le cadre d'un nombre de fusions visant à rationaliser la gamme de produits de Mackenzie.

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 127,4 milliards de dollars au 30 avril 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 156,3 milliards de dollars au 30 avril 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

