Les banques se rallient pour soutenir les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne au Nouveau-Brunswick

Dons acceptés en succursale et en ligne; dons institutionnels totalisant presque 100 000 $

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Dix banques se sont ralliées afin d'offrir un soutien immédiat aux efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne destinés aux personnes affectées par les inondations au Nouveau-Brunswick. Le soutien comprend l'acceptation de dons du public en succursale et en ligne, près de 100 000 $ en dons institutionnels, des collectes de fonds organisées par les employés, et autres importantes initiatives menées par chaque banque.

La Croix-Rouge a réagi aux fortes inondations au Nouveau-Brunswick et se tient prête à intervenir davantage. Les bénévoles locaux ont été appelés pour fournir divers services, tels que la réception et l'information, l'inscription, la réunification des familles, l'hébergement, la nourriture, les premiers soins, ainsi que des lits de camp et des couvertures. La Croix-Rouge dispose de bénévoles et du matériel additionnels, qu'elle peut déployer au besoin.

COMMENT LA POPULATION PEUT AIDER

Les banques suivantes acceptent les dons des clients en succursale et en ligne, du 9 mai au début juin :

Banque canadienne de l'Ouest

Banque CIBC

Banque HSBC Canada

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque Scotia

Banque Tangerine ( dons acceptés en ligne directement des comptes bancaires, du 10 mai au 8 juin )

) BMO Groupe financier

Groupe Banque TD

RBC

Également, il est possible d'effectuer des dons en ligne à www.croixrouge.ca, en appelant au

1-800-418-1111 ou en communiquant avec bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

CITATIONS

« Les banques au Canada se sont engagées à travailler ensemble pour soutenir les incroyables efforts de la Croix-Rouge canadienne en appui aux personnes, aux familles et aux entreprises affectées par les inondations au Nouveau-Brunswick. De sincères remerciements aux premiers répondants, aux bénévoles et aux travailleurs humanitaires, qui ne ménagent aucun effort afin d'apporter de l'espoir, du secours et de la certitude aux collectivités affectées durant ces périodes difficiles. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

« Les inondations records du Nouveau-Brunswick ont affecté des milliers de personnes. La Croix-Rouge canadienne est sur le terrain, en train de fournir du secours aux collectivités ainsi touchées. Grâce aux banques participantes, les individus et les familles affectées recevront un appui encore plus important sur place, et la population disposera d'options additionnelles pour effectuer des dons et aider. »

-- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

