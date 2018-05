Christopher Enns couronné meilleur barman dans le cadre du concours Diageo World Class Canada, édition 2018







Le meilleur barman de l'année du Diageo World Class Canada se rendra à Berlin pour représenter le Canada lors de la finale World Class Global

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW/ - WORLD CLASS CANADA a mis en vedette les meilleurs barmans du pays qui ont eu l'occasion de rivaliser pour avoir la chance de représenter le Canada lors des finales du WORLD CLASS Global du 4 au 8 octobre à Berlin, en cette année qui marquera le 10e anniversaire de WORLD CLASS.

Après un processus de sélection très concurrentiel comprenant une série d'intenses défis régionaux, 10 barmans talentueux ont été choisis pour se faire la lutte lors des finales nationales du WORLD CLASS CANADA qui se sont déroulées les 7 et 8 mai 2018 à Montréal, au Québec. L'événement a eu lieu au célèbre Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, qui a récemment rouvert ses portes après des rénovations majeures et une magnifique transformation. Les compétiteurs sélectionnés dans leurs régions respectives ont fait preuve d'impressionnantes aptitudes en matière de préparation de cocktails, ainsi que d'une créativité unique et d'une réelle passion.

Les candidats étaient jugés en fonction de leurs techniques de préparation de cocktails par d'anciens gagnants de WORLD CLASS CANADA, dont Kaitlyn Stewart (barmaid de l'année 2017 WORLD CLASS CANADA et WORLD CLASS Global), Shane Mulvany, Lauren Mote, Grant Sceney et Jenner Cormier, en plus de Jeff Bell, qui a terminé deuxième en 2013 lors du Global World Class et qui est gérant du bar new-yorkais de renommée mondiale, le PDT. Dans le cadre de cette compétition, qui avait pour thème la viabilité, on a également eu droit à un séminaire sur les tendances cocktails pour 2018.

Après une lutte féroce lors de la ronde finale, WORLD CLASS CANADA a couronné Christopher Enns de Vancouver, en Colombie-Britannique, barman de l'année 2018. Chris travaille au Fairmont Pacific Rim, à Vancouver.

« Remporter le titre de barman de l'année dans le cadre du World Class Canada est une expérience surréaliste et un honneur incroyable », a déclaré Christopher Enns, meilleur barman de l'édition 2018 du WORLD CLASS CANADA. « J'ai eu beaucoup de plaisir à compétitionner contre certains des barmans les plus talentueux au pays et j'ai hâte d'aller à Berlin pour y relever un défi qui m'amènera à me dépasser, contre les meilleurs barmans au monde, qui partagent la même passion que moi pour la préparation de cocktails. »

Christopher devra se mesurer aux meilleurs barmans internationaux lors de la finale du WORLD CLASS Global à Berlin. À cette occasion, il créera des cocktails avec des spiritueux de luxe, comme Johnnie Walker Blended Scotch Whisky, Tanqueray No. Ten Gin, Bulleit Bourbon, Don Julio Tequila, Ketel One Vodka et plus encore. Christopher luttera pour tenter d'obtenir le titre très convoité de barman de l'année 2018 WORLD CLASS.

Depuis 2009, plus de 300 000 barmans de 60 pays ont transmis leur passion, leur culture, leurs saveurs et leurs histoires personnelles au monde entier par l'entremise du programme World Class.

« La culture canadienne du cocktail connaît une croissance fulgurante et je trouve inspirant de constater le niveau de créativité et d'innovation dont font preuve les concurrents chaque année », a affirmé Michael Armistead, organisateur de WORLD CLASS CANADA au sein de Diageo Canada. « WORLD CLASS est l'une des compétitions mondiales de création de cocktails les plus prestigieuses. Nous serons fébriles de pouvoir encourager Christopher alors qu'il prendra place derrière le bar à Berlin pour compétitionner et contribuer à façonner l'avenir des tendances en matière de cocktails. »

Lorsque vous laissez libre cours à votre imagination pour créer des cocktails ou que vous savourez un cocktail primé de votre barman local préféré, WORLD CLASS CANADA vous rappelle de boire de façon responsable.

