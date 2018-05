L'Évaluation de l'aptitude à l'apprentissage automatique d'Alithya aide les entreprises à tirer profit de leurs données







Créer de la valeur à partir des données maintenant accessible à plus d'entreprises

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les entreprises produisent des volumes impressionnants de données à chaque jour. Le Groupe Alithya, une importante firme de consultation en stratégies et technologies numériques, souhaite qu'un nombre de plus en plus grand d'entreprises crée de la valeur à partir de leurs données en ayant recours aux technologies d'intelligence artificielle, telle que l'apprentissage automatique, communément appelé « machine learning ».

L'Évaluation de l'aptitude à l'apprentissage automatique permet de déterminer si et comment une compagnie peut bénéficier de l'apprentissage automatique et de recommander les stratégies pour obtenir la plus grande valeur sur le plan des affaires. « L'univers de l'intelligence artificielle est encore nouveau et de nombreux dirigeants d'entreprises croient à tort que ces technologies ne leur sont pas accessibles, » a indiqué Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. « Nous avons donc développé une approche très simple qui permet aux entreprises d'analyser si elles sont prêtes et d'évaluer le potentiel de création de valeur pour leur organisation à partir de leurs données. Nos experts identifient par la même occasion les solutions pouvant avoir le plus d'impact afin d'aider les directions à prendre les décisions qui généreront la plus grande valeur. »

La valeur stratégique des données, trop souvent sous-estimée

Jusqu'à maintenant, les technologies ne permettaient pas facilement d'analyser et de mettre à profit les volumes impressionnants de données que les compagnies gèrent. En marge de la 15e conférence annuelle intitulée TMX Equities Trading Conference qui se déroule aujourd'hui, Nigel Fonseca, Vice-président principal, Ontario et Ouest du Canada pour Alithya explique ainsi la vision à l'origine de la solution. « Cette solution découle de nos expériences auprès de nos clients. Au départ, nous leur fournissions un accès plus facile à leurs données afin de supporter la production de rapports. Nous avons ensuite poussé plus loin la réflexion et utilisé l'apprentissage automatique pour automatiser certaines opérations nécessitant le jugement humain. Cela a permis aux experts de consacrer plus de temps à des activités à plus forte valeur ajoutée. »

Sur la base d'une rencontre avec les dirigeants de l'entreprise et de l'analyse d'un échantillon de données de l'entreprise, l'Évaluation de l'aptitude à l'apprentissage automatique d'Alithya aide les compagnies à déterminer si une solution d'apprentissage automatique est adaptée à leurs objectifs. Elle identifie les solutions qui ont le plus d'impact sur les affaires et fournit aux organisations l'accompagnement stratégique nécessaire pour devenir progressivement une organisation axée sur les données.

M. Raymond ajoute, en conclusion « Notre rôle, en tant que leader spécialisé en technologies numériques, consiste selon moi non seulement à accompagner les équipes technologiques, mais aussi à apporter un éclairage stratégique aux hautes directions et conseils d'administration afin que ceux-ci aient une meilleure compréhension du potentiel des technologies et soient mieux renseignés quant à leur valeur. »

À propos du Groupe Alithya inc.

Le Groupe Alithya Inc. est l'une des plus importantes firmes privées de consultation en stratégies et technologies numériques au Canada. Fondée en 1992, l'entreprise conseille, guide et accompagne ses clients dans la poursuite de l'innovation et de l'excellence. Elle priorise également l'atteinte des objectifs d'affaires de chaque mandat et mise sur l'utilisation optimale des technologies numériques. Ses clients sont actifs principalement dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, de l'énergie, du transport, des soins de santé et des services gouvernementaux. Avec plus de 1 600 experts-conseils au Canada, aux États-Unis et en France, Alithya est un solide défenseur de la diversité en milieu de travail. A ce titre, Alithya est membre du Club des 30 %, qui encourage l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des initiatives favorisant le recrutement d'immigrants. Pour en savoir plus, visitez www.alithya.com.

