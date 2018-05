Rapport annuel 2017 : une année de grande effervescence pour l'OCPM







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Madame Dominique Ollivier a rendu public ce matin le rapport annuel 2017 de l'Office de consultation publique de Montréal. Cette année entrera dans les annales de l'Office de consultation publique de Montréal comme l'une de celles qui nous aura fait déployer des trésors d'énergie et d'ingéniosité. En plus de marquer une étape importante dans notre évolution, notre 15e anniversaire, 2017 aura été un moment intense de réflexion, d'expérimentation, de partage et d'évolution. Tous les éléments de notre mission auront été interpellés alors que notre programme de travail de cette année a inclus des éléments de formation, de conseil à des arrondissements ou à des services de la Ville désirant mener des consultations, de coopération, ainsi que de veille des meilleures pratiques internationales.

L'année dernière aura aussi été marquée par un grand nombre de dossiers. En effet, en plus de la consultation d'importance amorcée l'année précédente sur la Stratégie centre-ville, un nombre considérable de mandats nous ont été confiés. Neuf nouveaux mandats ont été entrepris de front et terminés, alors que deux autres ont vu leur aboutissement en 2018. Ce sont plusieurs milliers de personnes et plusieurs centaines d'organisations qui, cette année encore, ont fait entendre directement leur voix, tant dans des dossiers importants pour l'avenir de Montréal que dans des projets très locaux.

L'Office a également été l'hôte en 2017 de la Conférence internationale de l'Observatoire international de la démocratie participative, dont Montréal assumait la présidence en 2017. Cet événement a été couronné de succès, réunissant 500 participants et 80 conférenciers en provenance de 35 pays. Moment important d'échange et de réflexion, la Conférence avait pour thème cette année « Participation sans exclusion » et a permis de mettre en lumière, notamment, tout le chemin parcouru par l'Office pour garantir l'accessibilité et la crédibilité de ses dispositifs participatifs. Conséquemment, des groupes plus éloignés de nos processus ainsi que des citoyens qui, par manque de temps, d'information ou de ressources, ne participaient pas auparavant, peuvent maintenant grâce à nos efforts contribuer de multiples façons à l'évolution de leur cadre de vie.

Cette année aura été l'occasion de partager notre réflexion et nos pratiques avec d'autres instances de l'appareil municipal lors d'événements de formation conçus sur mesure par l'OCPM, notamment à l'intention de fonctionnaires municipaux montréalais souhaitant se familiariser avec les processus de démocratie participative.

Cette année aura aussi vu la concrétisation de plusieurs partenariats internationaux, notamment avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour faire avancer la cause de l'engagement citoyen dans les processus démocratiques des pays du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique.

Le contexte dans lequel évolue l'Office a et pourra avoir un impact sur le futur de l'OCPM. En effet, l'adoption par le gouvernement du Québec du projet de loi 122, « Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs », et le désir exprimé par la nouvelle administration municipale élue à l'automne 2017 de construire une ville qui fait largement place à la parole citoyenne, pourraient teinter les prochaines années.

Le contexte actuel se prête donc très bien à un exercice d'évaluation des mécanismes participatifs montréalais et à une précision de l'éventail des cas où le recours à l'OCPM, comme tiers neutre et indépendant, est automatique. Rappelons que, bien que l'OCPM bénéficie d'un statut inscrit dans la Charte de la Ville de Montréal, son intervention n'est prédéterminée que dans quelques cas. Le mode de fonctionnement actuel où l'arrivée des dossiers à l'Office n'est souvent régie par d'autres règles que l'urgence d'en disposer, réduit la planification de nos activités à sa plus simple expression et prive souvent la population de possibilité de mener des débats plus génériques qui pourraient améliorer l'acceptabilité sociale en amont même des projets.

Le rapport annuel de l'Office est disponible intégralement sur le site Internet de l'OCPM www.ocpm.qc.ca. Notons que la très grande majorité des copies distribuées le seront électroniquement, limitant ainsi le nombre de copies papier, lourdes tant matériellement que d'un point de vue environnemental. De plus, depuis le rapport annuel 2014, une version web allégée a été conçue pour pouvoir être lue sur des appareils mobiles tels tablettes et téléphones intelligents. C'est là aussi une façon pour l'Office de maximiser la diffusion de son message. L'édition 2017 est accessible au rapport2017.ocpm.qc.ca.

Un cahier spécial 15e anniversaire est disponible avec le rapport annuel cette année. Intitulé «L'intelligence collective s'exprime chez nous depuis 15 ans», cette petite brochure se veut une rétrospective du travail accompli par l'Office et un bilan de l'évolution de la participation citoyenne à Montréal. Il relate aussi les événements marquants de notre 15e anniversaire. Cette brochure est disponible en français et en anglais.

