Selon un rapport de BMO Gestion de patrimoine, la majorité des propriétaires de petites entreprises n'ont pas recours au financement et aux autres ressources de soutien à l'innovation







61 pour cent des propriétaires de petites entreprises canadiennes n'ont pas sollicité de subventions gouvernementales; 64 pour cent ne sont pas au courant du réseau d'accélérateurs, d'incubateurs et de carrefours

La majorité des propriétaires de petites entreprises canadiennes citent la satisfaction des besoins des clients comme principale raison d'innover

BMO offre des conseils pour aider les propriétaires de petites entreprises canadiennes à créer de la richesse en améliorant leur entreprise

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW/ - BMO Gestion de patrimoine a dévoilé aujourd'hui un rapport qui analyse comment les propriétaires de petites entreprises canadiennes voient l'innovation et comment elle peut aider leur entreprise.

Intitulé « Innovation : Améliorer son entreprise pour créer de la richesse », le rapport a révélé que les propriétaires de petites entreprises ne profitent pas des ressources disponibles pour aider leurs entreprises à innover et à croître.

La majorité des propriétaires de petites entreprises canadiennes (61 pour cent) n'ont pas sollicité de subventions gouvernementales pour soutenir l'innovation.

Quelques raisons de ne pas solliciter de subventions :

ne pas vouloir s'endetter - 33 pour cent;

croire que le processus d'acquisition de financement est trop compliqué - 25 pour cent;

peur de se voir refuser une demande - 22 pour cent.

De plus, la majorité des propriétaires de petites entreprises canadiennes (64 pour cent) ne sont pas au courant du réseau d'accélérateurs, d'incubateurs et de carrefours disponibles pour les aider à innover. Cette réponse a été sensiblement plus citée par les femmes (74 pour cent) que par les hommes (55 pour cent).

« Les propriétaires de petites entreprises devraient chercher à tirer parti des ressources disponibles pour faire progresser leurs entreprises de façon rentable », a déclaré Chris Buttigieg, directeur, Institut Info-Patrimoine, BMO Gestion de patrimoine. « L'innovation et les changements commerciaux rentables ne nécessitent pas nécessairement un investissement financier important, et des innovations simples et peu technologiques peuvent insuffler un peu de fraîcheur pour les clients, les employés et l'entreprise. »

Pourquoi est-ce si important pour les petites entreprises d'innover?

Le rapport de BMO Gestion de patrimoine a également examiné pourquoi les propriétaires de petites entreprises implantent des innovations dans leurs entreprises. La satisfaction des besoins des clients a été citée comme la plus importante raison (70 pour cent), suivie de la création d'un meilleur produit ou service (66 pour cent) et du maintien de la croissance et de la stabilité de l'entreprise (61 pour cent). Les réponses des femmes et des propriétaires d'entreprises plus âgés étaient plus centrées sur le client, tandis que les hommes et les jeunes propriétaires d'entreprise se concentraient davantage sur la création de meilleurs produits ou services.

« L'innovation qui crée de la richesse pour les propriétaires de petites entreprises canadiennes exige du leadership et de la motivation, un solide système de soutien et un désir de s'améliorer », a déclaré Andrew Irvine, chef, Solutions clientèle, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises - Canada. « L'innovation devrait être un processus permanent. »

BMO offre les conseils suivants aux propriétaires de petites entreprises canadiennes :

Joignez-vous à un réseau de soutien : L'innovation fonctionne mieux lorsque des chefs d'entreprise ayant des opinions et des antécédents différents collaborent. Rejoindre un groupe d'affaires, trouver un mentor et établir des relations avec des professionnels similaires peut procurer des avantages à court et à long terme aptes à favoriser l'innovation et la croissance.

Envisagez une approche équilibrée pour votre plan de gestion de patrimoine : Les propriétaires de petites entreprises canadiennes assument souvent des risques financiers personnels dans l'exploitation de leur entreprise. Une approche équilibrée de planification patrimoniale personnelle qui comprend l'investissement de fonds personnels et de retraite dans d'autres secteurs d'activité et régions peut contribuer à réduire le risque.

Planifiez votre retraite : Seul un petit pourcentage d'entreprises est vendu lorsque le propriétaire de l'entreprise choisit de prendre sa retraite. Envisagez d'investir un petit montant chaque mois dans un régime d'achat mensuel, qui vous permettra de verser des cotisations automatiques et constantes tout au long de l'année pour vous aider à financer des objectifs à long terme comme la retraite.

Assurez-vous : Des événements imprévus, tels que la maladie, peuvent survenir à tout moment et causer des difficultés financières considérables aux petites entreprises. Une assurance personnelle peut aider à régler les factures, à maintenir l'activité commerciale et à payer le personnel jusqu'à ce que le propriétaire de l'entreprise récupère.

Pour consulter le rapport complet, visitez le site www.bmo.com/rapports-patrimoine.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 728 milliards de dollars au 31 janvier 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :