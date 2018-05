Vente par Enbridge de sa participation de 49 % dans certains actifs d'énergie renouvelable en contrepartie de 1,75 G$







CALGARY, le 9 mai 2018 /CNW/ - Enbridge Inc. (TSX, NYSE : ENB) (« Enbridge » ou la « société ») a conclu des ententes avec l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (l'« OIRPC ») en vue de monétiser une participation de 49% dans certains actifs d'énergie renouvelable terrestres en Amérique du Nord, ainsi que 49 % de la participation d'Enbridge dans deux projets éoliens extracôtiers en Allemagne (Hohe See, et l'agrandissement connexe) par le truchement d'une coentreprise nouvellement créée avec l'IORPC, en contrepartie d'environ 1,75 G$ CAN.

Les actifs contribués à la coentreprise par Enbridge comprennent tous les actifs d'énergie renouvelable au Canada d'Enbridge, détenus par le truchement d'Enbridge Income Fund, ainsi que deux actifs aux États-Unis, notamment le parc éolien Cedar Point, au Colorado, et le projet d'énergie solaire Silver State North, au Nevada. Enbridge prévoit conserver ses participations dans certains autres actifs d'énergie renouvelable aux États-Unis, qui pourraient être monétisés ou vendus à une date ultérieure.

Aux termes des ententes conclues, l'OIRPC financera sa participation proportionnelle de 49 % du solde des capitaux de construction requis pour l'achèvement des projets Hohe See (projet extracôtier en Allemagne), qui devraient entrer en service au début de 2020. Cet engagement de capital supplémentaire est évalué à environ 0,5 G$ CAN, ce qui porte l'engagement total de l'OIRPC à environ 2,25 G$ CAN.

Enbridge et ses sociétés affiliées continueront d'assurer la gestion et l'exploitation des actifs d'énergie renouvelable et de fournir des services administratifs connexes.

« La monétisation d'actifs d'énergie renouvelable d'une valeur de 1,75 G$ par le truchement de la coentreprise nouvellement créée avec l'OIRPC est un jalon important en vue d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé lorsque nous avons déployé notre plan triennal et nos priorités stratégiques en décembre, affirme Al Monaco, président et chef de la direction d'Enbridge. Cette entente se traduit par un important apport en vue de la réalisation de notre objectif de vendre des actifs d'une valeur de 3 G$ au cours de l'année et elle réduit de 500 M$ les besoins en capitaux précédemment inclus dans notre plan de financement. Cette opération, cumulée aux autres mesures de financement que nous avons prises depuis avril, accélère le financement de notre programme d'investissement garanti et rehausse notre souplesse financière. »

De plus, Enbridge et l'OIRPC ont conclu une entente aux termes de laquelle les deux parties constitueront une coentreprise à égalité de parts pour la poursuite de projets éoliens extracôtiers en Europe dans l'avenir. Ces projets pourraient être aux premiers stades d'élaboration, à l'étape avancée d'élaboration, en cours de construction ou en exploitation.

« Nous sommes aussi très heureux de notre partenariat avec l'OIRPC en vue de l'expansion future de notre entreprise éolienne extracôtière en Europe, qui va créer selon nous de grandes occasions pour des années à venir, a ajouté M. Monaco. L'amalgame de nos compétences d'exploitation et de développement et les ressources et l'expérience de l'OIRPC crée un puissant fer-de-lance canadien pour le développement de projets extracôtiers d'énergie renouvelable en Europe.

Chacune des ententes, en Amérique du Nord et en Allemagne, est assujettie aux ajustements postérieurs à la clôture et aux conditions courantes dans les opérations de cette nature. La clôture devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2018, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations et de tous les consentements requis auprès des organismes de réglementation. Enbridge prévoit que le montant d'impôts en trésorerie découlant de la vente de ces actifs d'énergie renouvelable sera minime.

Information Prospective

Le présent communiqué renferme des informations prospectives, ou énoncés prospectifs, qui visent à fournir des renseignements sur la société, ses filiales et ses sociétés affiliées, notamment dans le cadre de l'analyse par la direction des projets et activités à venir d'Enbridge et de ses filiales. Ces renseignements pourraient ne pas être pertinents à d'autres fins. Généralement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de verbes comme « entrevoir », « s'attendre à », « projeter », « estimer », « prévoir », « planifier », « viser », « cibler », « croire » et autres termes du genre qui laissent entendre la possibilité de résultats futurs ou certaines perspectives. Le présent document et ceux qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l'information ou des déclarations financières prospectives ayant trait notamment à ce qui suit : les opérations décrites dans le présent communiqué de presse (l'« opération »); la clôture de l'opération et la date à laquelle elle aura lieu; les impôts découlant de l'opération; la vigueur et la souplesse financières; les besoins en capitaux et les plans de financement; les coûts prévus et les dates de mise en service des projets; les ventes ou monétisations futures d'actifs; les futures mesures que prendront les organismes de réglementation; les attentes quant à l'incidence de l'opération; et les perspectives d'affaires et la performance commerciales dans l'avenir, y compris les futurs projets éoliens extracôtiers en Europe.

Bien que ces énoncés prospectifs soient, de l'avis d'Enbridge, raisonnables compte tenu des renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont présentés et des procédés utilisés pour les formuler, ils ne garantissent nullement le rendement à venir, et les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence en ne se fiant pas outre mesure à de tels énoncés. De par leur nature, ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, et ils tiennent compte de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés en question. Les hypothèses importantes visent notamment : l'échéancier et la réalisation de l'opération, y compris l'approbation par les organismes de réglementation et la satisfaction d'autres conditions préalables; la concrétisation des avantages prévus découlant de l'opération; les coûts et les dates de mise en service prévus dans le cadre des projets; et la vigueur et la souplesse financières.

Les énoncés prospectifs d'Enbridge sont assujettis à des risques et incertitudes au sujet de l'opération et de son incidence, des paramètres de la réglementation, de la conjoncture économique et de la situation de concurrence, des modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition, des taux de change, des taux d'intérêt, des décisions politiques et de l'offre et la demande pour l'énergie renouvelable, notamment, mais sans s'y limiter, aux risques et incertitudes dont il est question dans le présent communiqué et dans d'autres documents déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il est impossible d'établir avec précision l'incidence de l'un ou l'autre de ces risques, incertitudes ou facteurs sur un énoncé prospectif particulier puisqu'ils sont interdépendants et que le plan d'action futur d'Enbridge dépend de l'évaluation, par la direction, de l'ensemble des renseignements connus à un moment ou à un autre. Sauf dans la mesure prévue par les lois pertinentes, Enbridge n'est pas tenue d'actualiser ou de réviser publiquement un énoncé prospectif présenté dans les pages du présent communiqué ou autrement, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, de nouveaux faits ou pour quelque autre motif que ce soit. Tout énoncé prospectif ultérieur, écrit ou verbal, attribuable à Enbridge ou à quiconque agissant au nom de la société, doit être expressément considéré comme visé par la présente mise en garde.

Au sujet d'Enbridge Inc.

Enbridge Inc. (la « société ») est la première société nord-américaine d'infrastructures énergétiques dotées de plateformes commerciales stratégiques comprenant un réseau étendu de pipelines de pétrole brut, de liquides et de gaz naturel, de services publics réglementés de distribution de gaz naturel ainsi que d'actifs de production d'énergie renouvelable. La société livre en toute sécurité une moyenne quotidienne de 2,8 millions de barils de pétrole brut par l'entremise de son réseau principal et de son pipeline Express. Ce volume représente environ 65 % des exportations de pétrole brut canadien aux États?Unis. De plus, en desservant les principaux bassins d'approvisionnement et marchés, la société livre quelque 20 % de tout le gaz naturel consommé aux États-Unis. Les services réglementés de la société comptent environ 3,7 millions de clients en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. De plus, Enbridge détient des participations dans des installations d'énergie renouvelable d'une capacité nette de plus de 2 500 MW en Amérique du Nord et en Europe. La société est inscrite à l'édition des neuf dernières années du palmarès des 100 entreprises les plus engagées en faveur du développement durable dans le monde. Les actions ordinaires d'Enbridge sont inscrites à la cote des Bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB.

La raison d'être d'Enbridge, qui a pour slogan « L'énergie, pour la vie », est d'alimenter la qualité de vie des Nord-Américains. Pour un complément d'information, consulter www.enbridge.com.

