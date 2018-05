Saison 2018 : début des ateliers du Wapikoni







LE WAPIKONI MOBILE REPREND LA ROUTE VERS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW/ - Les studios ambulants de formation et de création cinématographique et musicale du Wapikoni mobile viennent de débuter leurs activités. Seize (16) communautés autochtones au Canada, dont trois en milieu urbain (Vancouver, Montréal et Thunder Bay) accueillent le Wapikoni cette année. En moyenne, plus de 300 jeunes participent annuellement aux ateliers de formation et de création. La première communauté au Québec, à recevoir le Wapikoni, est Mashteuiatsh, où les studios se sont arrêtés pour la dernière fois en 2006 ! À l'international, grâce au partenariat entre Oxfam-Québec et le Wapikoni, des jeunes en Jordanie et en Palestine pourront réaliser des courts métrages tout en développant leurs compétences créatives et leur leadership.

Encadrés par deux cinéastes-mentors, un assistant-formateur autochtone, un intervenant jeunesse et un coordonnateur issu de la communauté visitée, les participants sont initiés à la scénarisation, à la réalisation et aux nombreux aspects techniques du tournage (caméra, prise de son et montage) avec du matériel de qualité professionnelle. Chaque participant bénéficie d'un accompagnement adapté à son expérience et à son rythme d'apprentissage.

Trois studios mobiles permettent aux jeunes autochtones de réaliser leurs courts métrages à partir de leurs propres idées et d'enregistrer des pièces musicales originales. Ces oeuvres, qui témoignent de leurs réalités, de leurs préoccupations, de leur humour et de leur immense richesse culturelle sont présentées devant leur communauté lors de la projection qui clôture chacun des ateliers.

Traduits en plusieurs langues, certains de ces films rejoindront par la suite de nombreux auditoires partout dans le monde, comme récemment à l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, au siège social de l'ONU à New York, lors de festivals internationaux majeurs, ou encore grâce aux projets de diffusion Wapikoni, le cinéma qui roule et Vélo Paradiso.

Consultez le calendrier des escales sur le site du Wapikoni pour connaître les dates des ateliers dans les communautés : http://www.wapikoni.ca/ateliers/liste-des-ateliers

À propos du Wapikoni mobile

Fondé par le Conseil de la Nation Atikamekw, le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador et la cinéaste Manon Barbeau, le Wapikoni mobile est un studio ambulant de formation et de création cinématographique et musicale dédié aux jeunes autochtones. Depuis 2004, des milliers de participants du Wapikoni issus de 25 nations au Canada et à l'étranger ont participé à la réalisation de plus de 1000 courts métrages traduits en plusieurs langues et récipiendaires de 160 prix et mentions dans des festivals nationaux et internationaux. Depuis 2017, le Wapikoni est un partenaire officiel de l'UNESCO.

