Visa et PayPal élargissent leur partenariat pour accélérer l'adoption des paiements numériques et sur appareils mobiles au Canada







Le partenariat numérique améliorera l'expérience de paiement que feront les consommateurs du Canada en ligne, dans les applis et en boutique

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Visa (NYSE:V) et PayPal (Nasdaq: PYPL) ont annoncé aujourd'hui que leur partenariat stratégique s'élargit au Canada. Cette collaboration a pour but de faire en sorte que l'adoption, par les consommateurs et marchands du Canada, des paiements numériques et sur appareils mobiles sécuritaires, fiables et commodes s'accélère. Les deux sociétés collaborent déjà aux États-Unis, dans la région de l'Asie-Pacifique et en Europe. Ce nouveau chapitre met les avantages de ce partenariat à la disposition des consommateurs et des entreprises du Canada.

Le partenariat procure une expérience intégrée aux consommateurs qui choisissent de payer avec leur carte Visa dans les endroits qui acceptent PayPal. Grâce à la collaboration entre les partenaires bancaires et PayPal, les consommateurs pourront facilement ajouter des cartes Visa à leur portefeuille numérique PayPal depuis d'autres applis bancaires.

Cela permet aussi de profiter des avantages de Visa Direct (la solution de paiements en temps réel de Visa), qui permet aux titulaires de carte Visa de virer plus facilement, en temps réel, les fonds de leur compte PayPal vers leur compte bancaire.

Visa et PayPal ont en outre convenu d'accentuer leur participation au Digital Enablement Program de Visa (VDEP). VDEP fournit un accès à une technologie de constitution de jetons aux partenaires de Visa, qui permet d'effectuer simplement des paiements sûrs sur les téléphones cellulaires ou tout appareil connecté. Cela contribuera à faire croître l'usage de PayPal auprès des entreprises qui acceptent Visa dans leurs établissements physiques.

« Ce partenariat permettra à Visa et à PayPal d'honorer le choix de consommateurs en explorant de nouvelles avenues et de procurer aux marchands et aux émetteurs de carte de plus grands avantages », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. « En unissant nos efforts, nous serons en mesure d'offrir des produits plus novateurs et d'améliorer les expériences de paiement faites en ligne, dans les applis et en boutique pour nos clients communs. »

« PayPal et Visa sont les chefs de file en matière de création d'expériences de paiement numérique et sur appareil mobile incroyables. Nous nous réjouissons de collaborer et de créer encore plus de valeur pour nos 6,5 millions de clients au Canada, en leur offrant de choix quant à la manière et à l'endroit où ils font des paiements » a dit Paul Parisi, président, PayPal Canada.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le chef de file mondial en matière de paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sécuritaire, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sécuritaires et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez visa.ca, visacorporate.tumblr.com et @VisaNewsCA.

À propos de PayPal

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) est convaincue que l'accès à des services financiers crée des occasions. Dans cette optique, elle s'engage à démocratiser les services financiers et à donner la possibilité aux particuliers comme aux entreprises d'y adhérer et de s'épanouir dans l'économie mondiale. Sa plateforme de paiement numérique ouverte permet aux 237 millions de titulaires de comptes actifs de faire des transactions branchées en toute confiance, au moyen de modes de paiement nouveaux et puissants, qu'il s'agisse d'une transaction faite en ligne, depuis un appareil mobile, dans une appli ou en personne. Avec la combinaison d'innovations technologiques et de partenariats stratégiques qu'elle offre, PayPal fait naître de meilleures manières de gérer et de déplacer de l'argent et permet de pouvoir envoyer des paiements, de payer ou d'être payé avec liberté et souplesse. Offerte dans plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal , qui englobe Braintree, Venmo et Xoom permet aux consommateurs comme aux marchands de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de détenir des fonds dans leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour obtenir davantage de renseignements au sujet de PayPal, visitez www.paypal.ca, PayPal Stories et @PayPalCA. Pour des renseignements financiers au sujet de PayPal Holdings, Inc., visitez https://investor.paypal-corp.com.

SOURCE VISA Canada Corporation

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :