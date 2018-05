Avis aux médias - Itinérance : Plus de 100 millions $ en jeu pour Montréal







Le RAPSIM demande une annonce rapide d'Ottawa

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) tiendra un rassemblement jeudi le 10 mai à 11h pour demander au gouvernement fédéral de préciser rapidement son investissement dans la lutte à l'itinérance.

En mars 2017, Ottawa avait annoncé une somme de 2 milliards $ sur 10 ans dans sa Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI). Le RAPSIM avait accueilli cet engagement avec enthousiasme. Néanmoins, plus d'un an plus tard, le gouvernement n'a toujours pas précisé quelles orientations guideront l'affectation de cet investissement majeur. Celui-ci devrait représenter plus de 10 millions $ par an, soit plus 100 millions $ pour Montréal, des sommes attendues dès l'hiver prochain.

Des dizaines de membres du RAPSIM seront présents au rassemblement pour témoigner de l'importance que cette aide fédérale soit affectée avec une approche globale soutenant une diversité de réponses en itinérance. Parmi ceux-ci, Micheline Cyr, directrice de l'Auberge Madeleine, Martin Pagé, Directeur de Dopamine, Suzie Miron, conseillère associée au Comité exécutif de la Ville, de même que le député Alexandre Boulerice exprimeront leur appui aux demandes du RAPSIM.

Rassemblement et point de presse:

Date : Jeudi le 10 mai à 11h00

Lieu : Devant le Complexe Guy-Favreau, 200 René-Lévesque Ouest, Montréal

