Le premier ministre Justin Trudeau recevra le prix de leadership d'Égale de 2018 au gala inaugural national IDENTITÉ d'Égale Canada







- Cliquez ici pour vous inscrire comme média au gala IDENTITÉ -

- Suivez Égale sur Facebook, Twitter et Instagram -

- Biographies, photos et information pour le gala IDENTITÉ se trouvent dans la Trousse de presse électronique -

- Assistez à la conférence et au gala IDENTITÉ -

- Égale est l'organisme LGBTQI2S national du Canada -

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Égale Canada a l'honneur de remettre le prestigieux Prix de leadership d'Égale de 2018 au très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le prix sera présenté au Gala IDENTITÉ d'Égale de 2018, soirée de célébration qui rassemblera quelque 400 membres de la communauté LGBTQI2S, politiciens, militants syndicaux, gens d'affaires, artistes et alliés représentant divers secteurs, organismes et entreprises. Le gala se tiendra en soirée à l'hôtel Hilton de Toronto, dans le cadre de la conférence inaugurale nationale de trois jours : IDENTITÉ : perspectives canadiennes sur l'inclusion des personnes LGBTQI2S.

Le Prix de leadership d'Égale est remis à une personne qui a contribué grandement à la promotion des droits des personnes LGBTQI2S (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes et bispirituelles) au Canada. Les précédents lauréats incluent notamment M. Ed Clark, M. Jaime Watt, M. Kent Monkman, la très honorable Louise Arbour, Mme Cynthia Peterson et l'honorable Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario. M. Bharat Masrani, président et chef de la direction de la Banque TD, qui commandite le gala IDENTITÉ, de même que Mme Helen Kennedy, directrice générale d'Égale Canada, présenteront le prix au premier ministre.

« C'est un honneur de remettre le prix de leadership d'Égale au premier ministre Justin Trudeau. Non seulement M. Trudeau a-t-il pris des mesures emblématiques pour manifester son soutien à la communauté LGBTQ2S, mais il a fait adopter des lois et entrepris une réforme politique en vue de créer un Canada plus égal pour les personnes LGBTQ2S, a déclaré Mme Helen Kennedy, directrice générale d'Égale. C'est la combinaison de ces efforts qui font de M. Trudeau un leader en matière des droits des personnes LGBTQ2S au Canada. »

M. Trudeau a toujours été un ardent défenseur des droits des personnes LGBTQ2S au Canada et partout dans le monde. Depuis qu'il est devenu premier ministre du Canada, il est resté fidèle à ces valeurs et demeuré un allié indéfectible de la communauté LGBTQ2S.

En mai 2016, le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel. Le projet de loi, communément appelé loi contre la discrimination des transgenres, ajoute l'expression de genre et l'identité de genre aux motifs protégés en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que des dispositions du Code criminel liées à la propagande haineuse, à l'incitation au génocide et aux circonstances aggravantes dans la détermination de la peine.

En novembre 2017, M. Trudeau a présenté des excuses historiques aux Canadiennes et aux Canadiens LGBTQ2S relativement à des décennies d'oppression et de rejet systématiques sanctionnés par l'État. Des milliers de membres de la communauté LGBTQI2S ont été témoins de ce discours émouvant où, pour la première fois dans l'histoire, on a reconnu les gestes effroyables que l'État a posés contre les membres LGBTQ2S de l'armée canadienne et de la fonction publique, des années 1950 aux années 1990. Présentées par M. Trudeau au nom du gouvernement du Canada, les excuses constituent une avancée importante pour le respect des droits des personnes LGBTQI2S au Canada.

Au sujet d'Égale Canada

Égale Canada oeuvre à améliorer la vie des personnes LGBTQI2S (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, intersexes et bispirituelles) au Canada et à renforcer la réponse mondiale aux enjeux les concernant. À cette fin, Égale fournit des données pour l'élaboration de politiques, inspire le changement culturel et défend les droits de la personne et l'inclusion grâce à la recherche, à l'éducation et à la mobilisation communautaire. Égale s'efforce aussi d'offrir à la communauté LGBTQI2S du Canada un accès à des services essentiels comme le counseling grâce notamment à des initiatives comme Egale Youth OUTreach and crisis (centre de crise destiné aux jeunes) et Egale Centre (centre d'hébergement de transition). La vision d'Égale est celle d'un Canada, voire d'un monde, exempt d'homophobie, de biphobie, de transphobie et de toute autre forme d'oppression afin que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel, à l'abri de la haine et des préjugés.

Tenez-vous informés des dernières nouvelles et mises à jour au sujet d'Égale et du gala-conférence IDENTITÉ :

#IDENTITY2018 | @EgaleCanada | Twitter | Facebook | Instagram | Centre Médias

Au sujet d'Égale

www.egale.ca

Au sujet du gala IDENTITÉ

www.egale.ca/identity-gala

Au sujet de la conférence IDENTITÉ

www.egale.ca/identity

SOURCE Egale Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :