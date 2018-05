Supremex annonce ses résultats pour le T1 2018 et déclare un dividende trimestriel régulier







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes et fournisseur de produits d'emballage et de produits spécialisés en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018 et déclare un dividende régulier trimestriel.

Faits saillants du premier trimestre de 2018 et évènements récents

Acquisition d'Imprimerie Groupe Deux inc. et de sa société liée Les Étiquettes Pharmaflex inc., le 30 avril 2018, un fabricant de premier plan d'emballage en carton plat et d'étiquettes principalement dédiées à l'industrie pharmaceutique. La transaction a été conclue pour une considération totale en espèces de 11,25 millions de dollars sur une base libre de dettes et d'encaisse de trésorerie.

Produits des activités en hausse de 8,4 % pour s'établir à 48,9 millions de dollars, comparativement à 45,2 millions de dollars pour l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 1 de 6,6 millions de dollars, comparativement à 6,9 millions, soit une diminution de 3,9 %.

de 6,6 millions de dollars, comparativement à 6,9 millions, soit une diminution de 3,9 %. Résultat net en baisse de 18,0 % pour s'établir à 3,3 millions de dollars (ou 0,12 $ par action), comparativement à 4,1 millions de dollars (ou 0,14 $ par action).

Résultat net ajusté 2 en baisse de 11,7 % pour s'établir à 3,6 millions de dollars (ou 0,13 $ par action), comparativement à 4,1 millions de dollars (ou 0,14 $ par action).

en baisse de 11,7 % pour s'établir à 3,6 millions de dollars (ou 0,13 $ par action), comparativement à 4,1 millions de dollars (ou 0,14 $ par action). Maintien d'une solide flexibilité financière, avec un ratio d'endettement net de 1,5 fois le BAIIA ajusté 1 .

. Approbation d'un dividende trimestriel de 0,065 $ par action, équivalent à celui du dernier trimestre et en hausse de 8,3 % par rapport au dividende du même trimestre de l'exercice précédent.

Nomination de Guy Prenevost au poste de chef de la direction financière et de secrétaire de la Société.

au poste de chef de la direction financière et de secrétaire de la Société. Annonce de la nomination de Nicole Boivin et de Steven P. Richardson à titre d'administrateurs indépendants sujet à leur élection lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, qui aura lieu le 9 mai 2018.

« Les produits des activités ont progressé de 8,4 % au cours du premier trimestre grâce à la diversification soutenue de nos activités dans le marché des produits d'emballage. Bien que le déclin séculaire du marché canadien des enveloppes a continué de peser sur nos résultats du premier trimestre, nous prévoyons que l'apport supplémentaire généré par notre acquisition, récemment annoncée, du fabricant d'emballage en carton plat Imprimerie Groupe Deux inc., viendra compenser le ralentissement qui affecte notre secteur d'activité traditionnel, » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Nous sommes bien placés pour connaître une croissance dans des marchés diversifiés. Sur une base annualisée pro-forma, 30 % de notre chiffre d'affaires provient de l'emballage. Nous continuerons d'investir pour accroître notre capacité de production d'emballages en vue de répondre à la demande prévue. »

« Nos activités continuent de générer des flux de trésorerie importants, ce qui nous permet de continuer de créer de la valeur pour nos actionnaires tout en poursuivant la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance et de diversification. De plus, comme toujours, nous continuons à faire preuve de prudence dans la gestion de nos flux de trésorerie tout en maintenant un faible taux d'endettement, » a conclu M. Emerson.

Aperçu du rendement au premier trimestre de 2018

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2018, les produits des activités ont augmenté de 8,4 % pour s'établir à 48,9 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable à l'acquisition d'Emballages Stuart inc. (« Emballages Stuart ») conclue en juillet 2017 dans le cadre de la stratégie de la Société visant à diversifier ses activités dans le marché des produits d'emballage.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 25,9 millions de dollars, une diminution de 7,8 % liée à une baisse de volume de 9,6 %, celle-ci ayant été partiellement compensée par une augmentation des prix de vente moyens de 2,1 %. Cette diminution de volume est principalement attribuable au déclin séculaire qui affecte l'industrie de manière généralisée (le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 5,5 % au cours de l'exercice clos le 31 décembre 20173) ainsi qu'aux effets du calendrier et à la fluctuation des mouvements de clientèle.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 10,1 million de dollars, une diminution de 7,5 %. Celle-ci s'explique par une baisse du nombre d'unités vendues de 7,8 % jumelée à une augmentation des prix de vente moyens de moins de 1,0 %, en raison de la vigueur du dollar canadien durant cette période. La baisse des volumes de ventes résulte conjointement de la date où les ventes ont été conclues et d'une perte de volume chez un client existant. Le marché américain des enveloppes, qui demeure très concurrentiel, est un marché saturé qui continue d'en ressentir les effets. La direction demeure confiante que la Société est dans une position idéale pour tirer parti, à long terme, des problèmes structurels qui affectent actuellement le marché.

Les produits des activités tirés des produits d'emballage et des produits spécialisés ont atteint 12,9 millions de dollars, soit une croissance de 6,8 millions de dollars, ou 111,5 %, comparativement à l'exercice précédent, une hausse principalement attribuable à la contribution d'Emballages Stuart, récemment acquise, et à la croissance constante des activités de la Société dans le marché des emballages destinés au commerce électronique.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 6,6 millions de dollars, comparativement à 6,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2017, soit une diminution de 0,3 million de dollars ou 3,9 %. Bien que les activités reliées aux produits d'emballage en carton plat découlant de l'acquisition d'Emballages Stuart ont largement contribué au BAIIA au cours du trimestre, elles n'ont pas réussi à contrebalancer totalement le déclin de longue durée du marché des enveloppes ni les pressions causées par l'inflation des prix du papier. Une perte de 0,1 million de dollars, attribuable aux activités secondaires de Printer Gateway, a été enregistrée par la Société au titre du BAIIA, comparativement à 0,3 million de dollars pour la période correspondante de 2017. Pour le premier trimestre de 2018, les marges de BAIIA ajusté se sont chiffrées à 13,6 % des produits d'exploitation, comparativement à 15,3 % pour le trimestre correspondant de 2017.

Le résultat net ajusté pour la période de trois mois close le 31 mars 2018 a atteint 3,6 millions de dollars (ou 0,13 $ par action), comparativement à 4,1 millions de dollars (ou 0,14 $ par action) lors du trimestre correspondant de 2017.

Des flux de trésorerie de 3,2 millions de dollars ont été générés par les activités d'exploitation, comparativement à 0,8 million de dollars pour la période correspondante en 2017.

Déclaration d'un dividende

Le 8 mai 2018, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire, payable le 17 juillet 2018 aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2018. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Exécution d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »)

Le 1er août 2017, la Société annonçait le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, autorisée par la Bourse de Toronto, en vue du rachat aux fins d'annulation d'au plus 500 000 actions ordinaires, soit environ 1,75 % de ses 28 482 611 actions ordinaires émises et en circulation au 31 juillet 2017, au cours de la période de douze mois se terminant le 2 août 2018. Au cours du premier trimestre de 2018, la Société n'a effectué aucun rachat d'actions à des fins d'annulation en vertu du programme d'offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal de ses activités. Depuis son renouvellement le 1er août 2017, la Société a racheté, à travers le programme d'offre publique de rachat en cours, 77 142 actions pour annulations pour une contrepartie de 317 032 $.

Mesures de rendement non conformes aux IFRS

Rapprochement du résultat net, du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

closes le 31 mars

2018 2017 Résultat net 3 345 4 081

Impôts sur le résultat 1 234 1 433

Frais de financement, nets 363 184

Perte à la cession d'immobilisations corporelles 13 --

Amortissement des immobilisations corporelles 967 823

Amortissement des immobilisations incorporelles 449 374 BAIIA 6 371 6 895

Provision pour rémunération conditionnelle reliée à l'acquisition d'entreprise 256 -- BAIIA ajusté (1) 6 627 6 895

(1) Se référer aux définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS qui figurent à la fin du présent communiqué de presse.

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

closes le 31 mars

2018 2017 Résultat net 3 345 4 081 Ajustement





Plus : Provision pour rémunération conditionnelle reliée à l'acquisition d'entreprise 256 -- Résultat net ajusté (1) 3 601 4 081

(1) Se référer aux définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS qui figurent à la fin du présent communiqué de presse.

Définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS

Le « BAIIA » désigne le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et gain ou perte à la cession d'immobilisations corporelles. Supremex est d'avis que le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Les renvois au « BAIIA ajusté » se rapportent au BAIIA ajusté pour retirer les charges pour paiement éventuel associées à la comptabilisation des contreparties conditionnelles reliées au regroupement d'entreprises, puisque ces charges sont considérées comme étant non récurrentes. Les renvois au « revenu net ajusté » se rapportent au revenu net ajusté pour retirer les charges pour paiement éventuel associées à la comptabilisation des contreparties conditionnelles reliées au regroupement d'entreprises, après impôt, puisque ces charges sont considérées comme étant non récurrentes.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne constituent pas des mesures de rendement reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne doivent pas être considérés comme des mesures de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société. Les autres mesures non conformes aux IFRS incluent le ratio d'endettement net au BAIIA ajusté (le BAIIA ajusté incluant le BAIIA des entreprises récemment acquises pour les douze derniers mois). Ce ratio est calculé en conformité avec la facilité de crédit de la Société en divisant la dette totale nette de l'encaisse par le BAIIA ajusté.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre de 2018 de la Société aura lieu le 9 mai 2018, à 9 heures (heure de l'Est). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société, dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Pour participer à la conférence (professionnels de l'investissement seulement) ou l'écouter en direct :



De la grande région de Montréal, composer le 514-807-9895;

D'ailleurs en Amérique du Nord, composer le numéro sans frais 1-888-231-8191;

La conférence sera également disponible en différé à la section Investisseurs du site Web de la Société.

Assemblée annuelle des actionnaires

Supremex tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 9 mai 2018 à 11 heures à l'hôtel Fairmont Le Reine Élisabeth, à Montréal. Lors de l'évènement, l'équipe de direction présentera les réalisations de l'année 2017 et discutera de son objectif de poursuivre le renforcement de Supremex en tant qu'un des plus importants fabricants nord-américains d'enveloppes, de produits d'emballage et de produits spécialisés.

Le mercredi, 9 mai 2018, débutant à 11 heures;

À l'hôtel Fairmont Le Reine Élisabeth, situé au 900, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) Canada (salle de conférence Rue Crescent).

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice 2017.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, l'augmentation de la capitalisation des régimes de retraite de la Société, les défaillances des services postaux, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice 2017, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de produits d'emballage et de produits spécialisés en plein essor. Supremex exploite 12 installations réparties dans sept provinces au Canada ainsi que trois installations aux États-Unis, et emploie environ 865 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

_____________________________ 1 Se reporter aux rubriques « Rapprochement du résultat net, du BAIIA et du BAIIA Ajusté » ainsi qu'aux définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS qui figurent à la fin du présent communiqué de presse.



2 Se reporter aux rubriques « Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté» ainsi qu'aux définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et des mesures non conformes aux IFRS qui figurent à la fin du présent communiqué de presse.



3 Société canadienne des postes (mai 2018). Rapport financier de l'exercice financier 2017 se terminant le 31 décembre 2017.

