Clementia présente ses résultats d'exploitation pour le premier trimestre de 2018 et fait le point sur son portefeuille de produits

MONTREAL, 09 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:CMTA), une société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2018 et a fait le point sur ses récents développements et étapes clés à venir.

«?Au cours du premier trimestre de 2018, nos programmes cliniques sur le palovarotene ont connu une progression importante », souligne Clarissa Desjardins, Ph. D., présidente et chef de la direction. «?Le recrutement pour notre essai MOVE progresse selon nos attentes et nous avons récemment lancé notre essai MO-Ped qui est, à notre connaissance, le tout premier essai clinique sur un traitement pharmacologique des ostéochondromes multiples, une maladie invalidante qui altère la qualité de vie. De plus, nous sommes en voie de présenter, ce trimestre, les données préliminaires de la prolongation de la partie B de notre essai de phase 2 sur le palovarotene pour le traitement de la FOP. Nous poursuivons notre travail afin de pouvoir offrir ce traitement potentiel aux patients et sommes des plus impatients de vous tenir au courant de nos progrès cette année.?»

Progrès récents et étapes clés à venir

En avril 2018, Clementia annonçait le lancement de l'essai MO-Ped, son étude de phase 2 évaluant l'innocuité et l'efficacité du palovarotene, un agoniste novateur du RAR?, pour le traitement des patients pédiatriques atteints d'ostéochondromes multiples (OM), également appelés exostoses multiples héréditaires (EMH). L'essai MO-Ped est une étude internationale multicentrique contrôlée par placebo évaluant le taux de nouveaux ostéochondromes (OC) par une IRM du corps entier. Cet essai pourrait potentiellement permettre l'homologation du palovarotene pour cette indication.

Clementia prévoit présenter, au cours du deuxième trimestre de 2018, les résultats préliminaires de la prolongation ouverte de la partie B de son étude de phase 2 sur le palovarotene pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), des données supplémentaires relatives aux poussées sur 12 semaines et des résultats de tomodensitométrie (TDM) du corps entier recueillis sur 12 mois.

L'essai clinique MOVE, qui évalue le palovarotene dans le tout premier essai mondial de phase 3 sur la FOP, recrute actuellement des patients partout dans le monde. Le recrutement est en voie d'être complété d'ici la fin de 2018.

Résultats financiers du premier trimestre de 2018 (tous les montants sont affichés en dollars américains)

Trésorerie : Au 31 mars 2018, Clementia disposait de trésorerie et de placements d'une valeur de 131,6 M$.

: Au 31 mars 2018, Clementia disposait de trésorerie et de placements d'une valeur de 131,6 M$. Dépenses en recherche et développement (R&D) : Les frais de R&D se sont élevés à 11,0 M$ au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement à 3,4 M$ pour la même période en 2017. La hausse des dépenses liées à la R&D est principalement attribuable à une augmentation du nombre d'activités liées aux études cliniques et aux CRO (organisations de recherche clinique) découlant du recrutement de patients pour l'essai clinique MOVE et d'activités de préparation pour l'essai MO-Ped dont le recrutement de patients a commencé en avril 2018. Cette hausse s'explique également par les activités de fabrication nécessaires pour répondre aux exigences des études MOVE et MO-Ped sur le plan de l'approvisionnement clinique, par les activités de recherche non-clinique pour appuyer les futures études oculaires et autres indications potentielles, et par l'augmentation des dépenses liées au personnel pour soutenir les activités de développement accrues de l'entreprise.

: Les frais de R&D se sont élevés à 11,0 M$ au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement à 3,4 M$ pour la même période en 2017. La hausse des dépenses liées à la R&D est principalement attribuable à une augmentation du nombre d'activités liées aux études cliniques et aux CRO (organisations de recherche clinique) découlant du recrutement de patients pour l'essai clinique MOVE et d'activités de préparation pour l'essai MO-Ped dont le recrutement de patients a commencé en avril 2018. Cette hausse s'explique également par les activités de fabrication nécessaires pour répondre aux exigences des études MOVE et MO-Ped sur le plan de l'approvisionnement clinique, par les activités de recherche non-clinique pour appuyer les futures études oculaires et autres indications potentielles, et par l'augmentation des dépenses liées au personnel pour soutenir les activités de développement accrues de l'entreprise. Frais généraux et administratifs (G&A) : Les frais G&A se sont élevés à 2,9 M$ au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement à 1,7 M$ pour la même période en 2017. La hausse des frais G&A est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses liées au personnel pour soutenir la croissance continue de la société et à l'augmentation des activités de marketing pré-commercialisation.

: Les frais G&A se sont élevés à 2,9 M$ au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement à 1,7 M$ pour la même période en 2017. La hausse des frais G&A est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses liées au personnel pour soutenir la croissance continue de la société et à l'augmentation des activités de marketing pré-commercialisation. Perte nette: Clementia a déclaré une perte nette de 13,2 M$ (0,42 $ par action) au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement à 41,3 M$ (17,48 $ par action) pour la même période en 2017. La diminution de la perte nette d'un trimestre à l'autre est largement tributaire des frais financiers hors trésorerie en raison de la réévaluation à la juste valeur des dérivés incorporés d'actions privilégiées en 2017, comparativement à 2018. Suite à la réussite du premier appel public à l'épargne de la société au cours du mois d'août 2017, toutes les catégories d'actions privilégiées ont été converties en actions ordinaires et, par conséquent, les gains ou les pertes au moment de la réévaluation à la juste valeur des dérivés incorporés et la charge de désactualisation ont pris fin au cours du troisième trimestre de 2017.

À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia est une société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies aux forts besoins médicaux. Le candidat principal de la société, le palovarotene, est un agoniste novateur du RAR? faisant actuellement l'objet de l'essai de phase 3 MOVE pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et de l'essai de phase 2 MO-Ped pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM, aussi appelé exostoses héréditaires multiples (EHM)). Clementia évalue également l'utilisation du palovarotene pour le traitement potentiel d'autres maladies qui pourraient bénéficier d'une thérapie par le RAR?. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.clementiapharma.com et nous rejoindre sur Twitter @ClementiaPharma.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Chaque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est assujettie à des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière substantielle des résultats obtenus dans le passé et de ceux explicitement ou implicitement présentés dans une telle déclaration. En plus des déclarations qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il est fortement recommandé aux lecteurs de considérer les déclarations comportant les termes « croire », « croyance », « attendre », « avoir l'intention de », « anticiper », « fera » ou « prévoit » comme étant incertaines et prospectives. Les risques et incertitudes applicables comprennent notamment notre capacité à générer un revenu et devenir profitable; les risques reliés au fait que nous misons fortement sur le palovarotene, notre seul produit candidat pour l'instant; les risques associés à la mise au point du palovarotene et de tout futur produit candidat, incluant la preuve de leur innocuité et de leur efficacité; le fait que nous misons fortement sur la propriété intellectuelle sous licence, incluant notre capacité à obtenir et conserver des licences de tiers propriétaires; ainsi que les risques énoncés dans la section « Facteurs de risques » de notre rapport annuel sur le formulaire 20F soumis à la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que tous les autres renseignements que nous soumettons à la SEC ou sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour prendre des décisions relativement à un investissement dans nos valeurs mobilières. Nous vous recommandons de lire les dossiers soumis à la SEC ou sur SEDAR, que vous trouverez aux adresses www.sec.gov (en anglais seulement) et www.sedar.com, pour avoir une idée des risques et incertitudes énoncés aux présentes et d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne s'appliquent qu'à la date de publication des présentes, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ou à les réviser suite à de nouveaux renseignements, des événements futurs, ou pour tout autre motif, sauf si la loi l'exige.

Personnes-ressources pour investisseurs et médias :

Joseph Walewicz

Clementia Pharmaceuticals Inc.

1 514 940-1080

Alicia Davis

THRUST Strategic Communications

1 910 620-3302

Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière (non-audités)

Aux

(en dollars U.S.) 31 mars

2018

31 décembre

2017 Actif Actif à court terme Trésorerie $26 638 487 $36 230 343 Placements à court terme 30 000 000 30 000 000 Intérêts à recevoir 961 538 575 499 Taxes de vente et autres débiteurs 113 416 94 497 Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôts à recevoir 1 093 218 977 901 Frais payés d'avance 2 366 465 3 798 882 Total de l'actif à court terme 61 173 124 71 677 122 Actif à long terme Placements à long terme 75 000 000 75 000 000 Immobilisations corporelles 28 402 33 084 Actifs incorporels 1 667 487 1 715 192 Total de l'actif à long terme 76 695 889 76 748 276 Total de l'actif $137 869 013 $148 425 398 Passif Passif à court terme Fournisseurs et charges à payer $8 661 725 $6 718 666 Total du passif 8 661 725 6 718 666 Capitaux propres Actions ordinaires 230 659 692 230 659 692 Surplus d'apport 3 391 141 2 659 348 Déficit (104 843 545) (91 612 308)

Total des capitaux propres 129 207 288 141 706 732 Total du passif et des capitaux propres $137 869 013 $148 425 398





Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés intermédiaires résumés de la perte nette et globale

(non-audités)

Trois mois terminés le 31 mars

(en dollars U.S.) 2018 2017 Charges Recherche et développement $10 995 563

$3 407 511 Crédits d'impôts à l'investissement (151 038) (49 626) 10 844 525 3 357 885 Frais généraux et administratifs 2 857 238 1 668 292 Revenus d'intérêts (551 758) (80 997) Charges financières 40 266 36 347 084 Perte nette avant impôts sur les bénéfices 13 190 271 41 292 264 Impôts 40 966 44 363 Perte nette et globale ($13 231 237) ($41 336 627) Perte nette par action, de base et diluée ($0,42) ($17,48) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué 31 717 584 2 364 195





Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie (non-audités) Trois mois terminés le 31 mars

(en dollars U.S.) 2018 2017 Activités d'exploitation Perte nette ($13 231 237) ($41 336 627) Ajustements pour : Revenus d'intérêts constatés dans la perte nette (551 758) (80 997) Amortissement des immobilisations corporelles 4 682 7 478 Amortissement des actifs incorporels 47 705 33 818 Frais de transaction constatés dans la perte nette - 35 175 Variations de la juste valeur des dérivés incorporés constatés dans la perte nette - 35 317 049 Désactualisation des actions privilégiées - 988 038 Rémunération à base d'actions 731 793 83 741 Perte (profit) de change nette (net) 17 184 (7 039) Charge d'impôts constatée dans la perte nette 40 966 44 363 Impôts payés (5 246) (45 589) Crédit d'impôt (34 660) - Variations nettes des éléments du fonds de roulement Taxes de vente et autres débiteurs (21 062) 39 292 Impôts et crédits d'impôts à recevoir (116 378) (49 626) Frais de transaction différés - (93 544) Frais payés d'avance 1 432 417 (4 461) Fournisseurs et charges à payer 1 943 116 (868 716) Flux nets liés aux activités d'exploitation (9 742 478) (5 937 645) Activités d'investissement Revenus d'intérêts reçus 165 719 331 043 Acquisition de placements à court terme (5 000 000) (20 000 000) Échéance de placements à court terme 5 000 000 30 000 000 Acquisition d'immobilisations corporelles - (7 527) Flux nets liés aux activités d'investissement 165 719 10 323 516 Activités de financement Émission d'actions ordinaires - 25 729 Émission d'actions privilégiées - 10 000 080 Frais d'émission d'actions privilégiées - (129 520) Flux nets liés aux activités de financement - 9 896 289 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (9 576 759) 14 282 160 Trésorerie à l'ouverture de la période 36 230 343 9 434 495 Effet des fluctuations de change sur la trésorerie (15 097) 5,379 Trésorerie à la clôture de la période $ 26 638 487 $ 23 722 034





