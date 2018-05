Centres de données eStruxture nomme James Beer comme vice-président sénior de l'exploitation et Nicolas Vanasse comme vice-président sénior, chef des affaires juridiques et secrétaire







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW/ - eStruxture, fournisseur de solutions de centres de données neutres quant au réseau et au nuage partout au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ajout de James Beer comme vice-président sénior de l'exploitation et de Nicolas Vanasse comme vice-président sénior, chef des affaires juridiques et secrétaire. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, M. Beer et M. Vanasse permettront à l'entreprise de renforcer son leadership comme fournisseur national de solutions de centres de données hyperévolutives dans l'ensemble du pays.

« Depuis ses débuts en 2017, eStruxture est en croissance constante. Fondée à Montréal, elle est maintenant présente à Vancouver, » raconte Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Donc, nous avons jugé qu'il était temps d'ajouter deux personnes hautement qualifiées à notre équipe. En tant que vice-président sénior de l'exploitation, M. Beer nous permettra d'assurer un soutien technique incomparable, qui répondra aux exigences informatiques vitales et intensives en données de nos clients. De même, à titre de chef des affaires juridiques, M. Vanasse offrira une expertise juridique précieuse pour soutenir notre croissance future dans l'ensemble du Canada. Ces deux nominations confirment notre engagement envers notre clientèle en tant que conseillers de confiance sur le marché canadien des centres de données. »

Tout récemment nommé vice-président sénior de l'exploitation, M. Beer a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs du service à la clientèle, des opérations informatiques essentielles, de la conception et de la construction de centres de données, des services gérés, de la sécurité et de la conformité. Son expérience antérieure comprend des postes de direction pour Q9 et Bell Canada où il était responsable des centres de données et de sécurité. Également, il a été vice-président des services à Scalar Decisions, où il a supervisé la mise en oeuvre de solutions complexes infonuagiques, d'infrastructure informatique et de sécurité pour les clients de l'entreprise.

Grâce à ses 17 années d'expérience en affaires et en droit, Nicolas Vanasse apporte aussi à eStruxture une grande sagacité en matière de transactions commerciales et corporatives. Il a été vice-président exécutif, chef des affaires juridiques et secrétaire chez Lumenpulse Inc., un fabricant de solutions DEL pour les environnements commerciaux. M. Vanasse a une connaissance approfondie des opérations de financement et de fusions et acquisitions, qu'eStruxture poursuit régulièrement depuis un an.

Plus tôt cette année, eStruxture a acquis Kolotek auprès de Gaz Metro Plus. Ce faisant, elle s'est dotée d'un troisième établissement à Montréal. En avril, eStruxture a franchi une grande étape en faisant l'acquisition de Backbone Datavault, un fournisseur de services de colocation établi à Vancouver. Grâce à la conclusion de ce marché, eStruxture peut soutenir la croissance d'entreprises d'un océan à l'autre. L'expansion rapide d'eStruxture au Canada a été facilitée par le capital engagé de 180 millions de dollars obtenu en janvier 2018 auprès des principaux investisseurs Canderel, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Fengate Real Asset Investments.

Pour en savoir plus sur eStruxture, consultez le site Web de l'entreprise : www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions de centres de données neutres quant au réseau et au nuage, dont la capacité, la performance et la flexibilité permettent d'exécuter les applications d'entreprise modernes et exigeantes. Elle offre aussi la flexibilité nécessaire pour une adaptation rapide aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. L'entreprise ayant son siège social à Montréal offre un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à l'infrastructure essentielle et au soutien orienté client d'eStruxture et en sont tributaires. Notamment, cette clientèle englobe des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques et de contenu, des fournisseurs de services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre la colocation ainsi que des services gérés, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients de toute taille. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.estruxture.com.

