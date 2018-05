Le Grand McDon(MD) recueille plus de 6,1 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance pour enfants au Canada







Le 25e Grand McDon annuel au Canada atteint une participation et des ventes records.

TORONTO, le 9 mai 2018 /CNW/ - Le 2 mai, McDonald's du Canada célébrait son 25e Grand McDonMD annuel au Canada, une journée consacrée à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRM du Canada) et à des organismes de bienfaisance locaux pour enfants.

Cette année, McDonald's du Canada a incité à une participation plus marquée que jamais à cette collecte de fonds de la plus longue tradition, des milliers de Canadiens s'engageant publiquement à mentionner sur les médias sociaux comment ils appuieraient le Grand McDon. Grâce à la participation et à la générosité de tous, les restaurants McDonald's partout au pays ont recueilli plus de 6,1 millions de dollars. Ces fonds viendront en aide à des organismes de bienfaisance pour enfants et aux 31 emplacements de l'OMRM grâce auxquels des familles peuvent rester ensemble auprès de leur enfant malade et près des soins qu'il requiert. « C'est dans les Manoirs que les familles retrouvent un peu de normalité dans leur quotidien qui a été entièrement bouleversé, expliquait Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada.

Nous sommes très reconnaissants envers tous les Canadiens qui ont participé au Grand McDon et qui donnent chaque année, ainsi qu'envers nos franchisés, leurs équipes et ont travaillé sans relâche pour nous aider à faire de cette 25e campagne la plus réussie à ce jour, » ajoutait Cathy Loblaw.

Au sujet de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM du CANADA)

Par son réseau de programmes au Canada, l'OMRM contribue chaque année à garder plus de 25 000 familles ensemble auprès de leur enfant malade et des soins qu'il requiert. Les 15 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 16 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles.



À titre de partenaire fondateur de toujours et de plus grand donateur de l'OMRM, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, ses franchisés et ses clients offrent leur généreux appui aux familles dont l'enfant est malade et traité dans un hôpital avoisinant de plus de 1 800 collectivités au Canada. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l'OMRM, visitez le site au www.omrm.ca.



Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats d'aliments, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens.

SOURCE McDonald's Canada

