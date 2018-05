Invitation aux médias - Le SPGQ dénoncera des offres patronales injustes et méprisantes







Lors d'un cocktail de financement pour la circonscription de Sébastien Proulx

QUÉBEC, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) manifesteront, le mercredi 9 mai à Québec devant le restaurant Le Barolo, pour dénoncer des offres patronales injustes et méprisantes faites au personnel professionnel de plusieurs importantes institutions québécoises encore en négociation.

Pendant la tenue d'un cocktail de financement pour la circonscription de Sébastien Proulx, député de Jean-Talon, plus de 5 000 professionnelles et professionnels de Revenu Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de la Société québécoise des infrastructures, du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, du Musée national des beaux-arts du Québec et du Conseil des arts et des lettres du Québec demeurent sans contrat de travail depuis plus de trois ans.

Jusqu'à présent, les offres patronales faites au personnel professionnel de ces institutions sont injustes et méprisantes, car le gouvernement propose des conditions de travail nettement inférieures aux expertes et experts d'autres administrations publiques qui effectuent des tâches similaires.

Lieu : devant le restaurant Le Barolo

2959, boulevard Laurier, Québec



Horaire : mercredi 9 mai 2018, dès 17 h 30

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968,

il représente plus de 25 000 expertes et experts, dont près de 17 800 dans la fonction publique,

4 600 à Revenu Québec et 2 750 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

