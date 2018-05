La Voûte célèbre son 1er anniversaire







MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Voûte est l'un des joyaux incontestés du nightlife montréalais - on peut donc s'attendre à des célébrations grandioses pour souligner son 1er anniversaire - un grand bal qui promet d'être spectaculaire viendra en effet embraser la première bougie de la prestigieuse adresse du Vieux-Montréal.

Préparez-vous à faire la fête le mardi 15 mai à 21 h, lors du bal anniversaire du Club La Voûte. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, même la reine Elizabeth en personne a fait partie de la clientèle de la banque et aurait utilisé une fois, selon la rumeur, la chambre forte de la rue Saint-Jacques pour ses bijoux, ses diadèmes et autres tiares précieuses. Le bruit court même que la reine projette un voyage à Montréal - La Voûte déroulera certainement le tapis rouge pour l'accueillir avec tout le panache voulu, dans les lieux mêmes où ces précieux bijoux ont un jour été gardés!

Le décor de La Voûte s'est inspiré de l'ancienne chambre forte de la banque qui occupait les lieux jadis. Imprégné de l'esprit du Montréal des années 1930, avec une touche nettement contemporaine, ce spectaculaire aménagement est signé par la firme Moodesign, de Montréal. Les oiseaux de nuit seront séduits par la façon dont certains des éléments du décor de l'époque - moulures en bois massif, velours et laiton - ont été intégrés au concept, qui met aussi en valeur un époustouflant plafond à caissons et d'anciens murs de brique. La Voûte a même été en nomination aux Grands Prix du design 2018. Son incroyable aura d'exclusivité, bien qu'il soit ouvert à tous, ainsi que son style et son élégance à couper le souffle sont autant de raisons qui ont fait de La Voûte, en tout juste un an, le nightclub le plus couru des chasseurs de tendances du Tout-Montréal.

Grâce à une esthétique inspirée de films comme Metropolis, The Fifth Element, Marie-Antoinette de Sofia Coppola et des Hunger Games, le bal du 1er anniversaire de La Voûte sera vraiment l'événement de l'année!

Accueillant chaque semaine des fêtes et des événements à la signature unique, le Club La Voûte, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal, s'est rapidement imposé comme la première et la meilleure boîte de nuit de la métropole. Ne manquez pas ce bal anniversaire époustouflant, magique et décadent, le mardi 15 mai.

SOURCE La Voûte

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 06:00 et diffusé par :