/R E P R I S E -- Avis de convocation - Ubisoft La Forge : la R&D basée sur un nouveau modèle collaboratif entre les universités et le jeu vidéo/

eStruxture, fournisseur de solutions de centres de données neutres quant au réseau et au nuage partout au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ajout de James Beer comme vice-président sénior de l'exploitation et de Nicolas Vanasse comme vice-président...

Ubisoft et l'Association francophone pour le savoir - ACFAS invitent les représentants des médias à une présentation portant sur Ubisoft La Forge, un nouveau modèle de R&D développée à Ubisoft Montréal qui se base sur la collaboration entre...

OASIS Group, la société de gestion de dossiers et de l'information (GDI) qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, a confirmé la conclusion d'une autre acquisition au Royaume-Uni. Dans le cadre d'un accord finalisé le 30 avril, la société a...

comScore, Inc. a publié aujourd'hui son étude 2018 de l'industrie du voyage en Europe, basé sur l'analyse de données multiplateformes provenant de cinq pays européens : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Y sont examinés...