Henri B, un projet immobilier alliant urbanité et nature, revitalisera le site de l'ancien terminus de la STL dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - Un nouveau projet immobilier de plus de 200 unités des promoteurs TGTA et LORACON répondant aux plus hauts standards architecturaux et écologiques s'érigera aux abords de la station de métro Henri-Bourassa, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Dès l'automne prochain, la construction du Henri B débutera, donnant un nouveau souffle au site vacant de l'ancien terminus de la société de transport de Laval.

« Le terrain actuel ne comprend aucune végétation et l'omniprésence de surfaces minéralisées contribue à créer un îlot de chaleur important, souligne Martin Galarneau, associé chez TGTA. Notre projet qui mise sur un important verdissement redonnera vie au site. Le Henri-B comprend aussi une diversité de types d'habitations qui inciteront des familles et des jeunes professionnels à s'établir dans le quartier, ce qui contribuera certainement au dynamisme du secteur. »

Le projet en deux phases proposera des condominiums d'une à trois chambres, des penthouses ainsi que des maisons de ville. Imaginé par l'équipe de Provencher_Roy, le bâtiment au style architectural contemporain intègre une façade modulaire et s'inspire du cadre bâti, tout en présentant une signature distinctive, sobre et élégante misant sur une forte luminosité. « Grâce à une fenestration pleine hauteur, les espaces de vie décloisonnés laissent passer une quantité exceptionnelle de lumière », explique Roberto Soldera, vice-président de LORACON. Des occupants de la première phase, qui comporte cinq étages, bénéficieront d'une mezzanine, alors que certains résidents de la deuxième phase de trois étages auront accès à une vue imprenable sur la rivière des Prairies depuis leur terrasse sur le toit.

Juste assez nature, parfaitement urbain

Si les futurs acheteurs du Henri B auront un accès privilégié au centre-ville en empruntant le métro Henri-Bourassa situé directement au sud de l'édifice, ils pourront également jouir de la quiétude des nombreux espaces verts environnants. « En moins de 5 minutes de marche, on peut se promener en bordure de la rivière ou encore dans le parc Ahuntsic », dit Martin Galarneau. Les cyclistes y trouveront également leur compte puisque plusieurs voies cyclables se situent près du site, telles que la route verte aux abords de la rivière des Prairies.

Les occupants apprécieront certainement l'accès à des services comme un supermarché, une pharmacie et une banque situés directement en face de leur domicile ainsi que des nombreux commerces et restaurants à proximité. Deux écoles primaires et trois écoles secondaires se trouvent aussi dans un rayon de 800 mètres de l'immeuble. « On a conçu le projet pour qu'il réponde autant aux attentes des résidents du quartier qui voudraient vendre leur maison pour déménager dans un condo que pour attirer les jeunes familles à la recherche d'un parfait mélange entre urbanité et nature sur l'île de Montréal », conclut le promoteur.

À propos de TGTA

TGTA est une firme de développement et d'investissement immobilier basée à Montréal depuis 1989. Reconnue pour son expertise dans le secteur des immeubles résidentiels et à bureaux, la société possède aussi une vaste expérience dans les autres domaines de l'immobilier : commercial, industriel, résidences pour personnes âgées, hôtellerie et mise en valeur de terrain. Grâce aux compétences de son équipe ainsi qu'à sa structure organisationnelle et décisionnelle, TGTA possède une grande agilité lui permettant de saisir les diverses opportunités que peut offrir le marché et conclure rapidement une gamme variée de transaction et de projets de développement. Au cours de la dernière décennie, les investissements de TGTA ont principalement été réalisés dans la région de Montréal, mais aussi dans le sud-est de la Floride. Pendant cette période, TGTA a développé une expertise en matière de requalification de sites et bâtiments situés dans des secteurs sensibles de la métropole. www.tgta.ca

À propos de LORACON

Au cours des années, LORACON a cumulé les mandats d'envergure pour devenir un développeur de premier rang dans l'industrie de l'immobilier commercial et résidentiel dans l'est du Canada. L'entreprise qui a construit plus de 3 000 000 pi² en immeubles commerciaux possède et gère plus de 2 500 000 pi² d'immeubles dans la grande région de Montréal. Son modèle verticalement intégré pour la gestion immobilière offre des services complets en analyse de projet et étude de localisation, estimation des coûts, travaux d'agrandissement et de rénovation, services-conseils, recherche de solutions alternatives, gestion de mandats et réalisation de projets clés en main. www.loracon.com

