EDC s'allie à des OCE en Inde et en Hongrie afin d'augmenter les débouchés pour les entreprises canadiennes

OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux protocoles d'entente dans le but de mieux coordonner les transactions communes qui seront avantageuses pour les exportateurs canadiens. Le principal objectif de ces PE est de renforcer la coopération entre EDC, la Société du crédit à l'exportation (ECGC) de l'Inde et la Banque hongroise d'export-import (HEXIM).

En tant que l'un des organismes de crédit à l'exportation (OCE) les plus progressistes au monde, EDC reçoit souvent des demandes de partenariat de la part d'autres OCE concernant d'importantes transactions financières multinationales. Les nouvelles ententes amélioreront l'efficacité de ces transactions communes, consolideront les liens entre les OCE et dresseront un portrait précis des débouchés potentiels sur un vaste éventail de marchés.

« En étendant leur présence par l'entremise de filiales sur les marchés étrangers, les entreprises s'approvisionnent de plus en plus dans différents pays », a fait observer Carl Burlock d'EDC, premier vice-président, Financement et Capital de croissance internationale. « Si les OCE coordonnent efficacement leurs solutions financières, elles procureront des occasions de croissance aux entreprises canadiennes et un meilleur accès aux nouveaux marchés frontaliers. »

Le développement de ce genre de relation est essentiel pour qu'EDC puisse remplir son mandat de participer à la diversification du commerce.

« La nature du commerce international est en constante évolution, tout comme les besoins des exportateurs canadiens », a ajouté M. Burlock. « Ce genre d'entente augmente notre capacité à mettre les entreprises et les investisseurs canadiens en contact avec les partenaires idéaux partout dans le monde. Ils sont également un bon exemple des efforts déployés par EDC pour innover et adapter son offre afin de mieux servir ses clients ».

Les protocoles d'entente avec l'ECGC et la HEXIM ont été signés respectivement le 19 et le 21 mars, et sont entrés en vigueur immédiatement.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC procure financement, assurance, cautionnement, savoir commercial et relations de jumelage pour appuyer les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. La Société peut également fournir des solutions de financement à des acheteurs étrangers pour faciliter et accroître leurs achats auprès des entreprises canadiennes.

Pour plus de renseignements sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise, veuillez appeler le 1?888?434?8508 ou visiter le www.edc.ca/fr.

