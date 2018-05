Soutenir les aventures de plein air : la MEC et la SGRC collaborent pour promouvoir les expéditions de grande envergure







OTTAWA, le 9 mai 2018 /CNW/ - Mountain Equipment Co-op (MEC) et La Société géographique royale du Canada (SGRC) établissent un partenariat pour appuyer concrètement les expéditions canadiennes de grande envergure. John Geiger, chef de la direction de la SGRC, estime que cette collaboration avec la MEC est une combinaison parfaite. « Nous sommes ravis de travailler avec la MEC, un nom qui symbolise la qualité, l'aventure et la passion pour le plein air, dans la poursuite de notre mission de rapprocher les Canadiens de leur patrimoine naturel et culturel. »

Depuis 1929, la SGRC a soutenu et glorifié l'exploration canadienne, qu'il s'agisse des sommets balayés par les vents du mont Logan au Yukon ou encore des profondeurs inexplorées de la caverne Bisaro, la plus creuse au Canada. En 1992, la SGRC a organisé une expédition entreprise par 13 membres pour mesurer la hauteur du mont Logan, le plus haut au Canada, avec le soutien de la MEC. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, la SGRC et la MEC renforcent cette collaboration. Lorsque les explorateurs porteront le drapeau de la SGRC dans leur expérience des endroits les plus sauvages et les plus éloignés du pays, ils porteront également les vêtements et l'équipement extérieurs de la coopérative réputée.

« L'équipement pensé, conçu et mis à l'épreuve dans des conditions difficiles auxquelles les explorateurs canadiens font face fait souvent la différence entre le succès ou l'échec, soutient David Labistour, directeur général de la MEC. C'est un immense honneur d'apporter le savoir-faire et l'expérience de la MEC dans la production d'équipement pour des millions d'amateurs de plein air au Canada dans le cadre du programme d'expédition de la SGRC, en tant que fournisseur officiel. »

Les expéditions qui sont appuyées par la SGRC et la MEC en 2018 comprennent :

L'expédition de l'année de la MEC : le projet des cavernes Bisaro . Lors de cette expédition, les spéléologues poursuivront l'exploration de ce réseau de cavernes complexe grâce à des campements souterrains et la plongée dans une grotte.

cette expédition, les spéléologues poursuivront l'exploration de ce réseau de cavernes complexe grâce à des campements souterrains et la plongée dans une grotte. L'expédition AKOR : un groupe franchira en canot 1 500 km en 3 mois pour relier la rivière George, la baie d'Ungava, le mont d' Iberville et les côtes escarpées de la mer du Labrador .

: un groupe franchira en canot 1 500 km en 3 mois pour relier la rivière George, la baie d'Ungava, le mont d' et les côtes escarpées de la mer du . Le projet Bayne/Coleman : un documentaire au sujet de la recherche du navire perdu de Sir John Franklin .

: un documentaire au sujet de la recherche du navire perdu de Sir . Le projet de la montagne mystère : un documentaire concernant l'équipe d'alpinistes qui exploreront la chaine Waddington de l'ouest de la Colombie-Britannique.

Nous vous invitons à suivre ce lien pour des informations supplémentaires : http://www.rcgs.org/fr/programmes/expeditions/default.asp

Fondée en 1971 par un groupe d'alpinistes de la côte ouest, la MEC a pour mission de relier les gens aux équipements et connaissances dont ils ont besoin pour profiter de la vie de plein air. MEC, la plus importante coopérative du Canada en termes de membres, est dévouée à la durabilité, à la collectivité et à la gérance des endroits sauvages.

Liens pour médias sociaux : @RCGS_SGRC, @CanGeo, @MEC

SOURCE Société géographique royale du Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 06:00 et diffusé par :