Retraite au Québec : les ainé-e-s toujours précaires

MONTRÉAL, le 9 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'IRIS rend aujourd'hui publique une nouvelle note sur les conditions socioéconomiques des personnes de 65 ans et plus au Québec. Selon les calculs de l'Institut, les prestations universelles ne permettent pas d'atteindre un revenu viable. Le déficit serait d'environ 5 000$ annuellement à Montréal. Au Québec, près de 50 % des ainé·e·s vivant seuls qui ont un revenu insuffisant.

« Le portrait actuel montre l'échec du système à responsabiliser les employeurs en terme de régime de retraite pour leurs employé·e·s », indique Eve-Lyne Couturier, chercheure à l'IRIS. L'auteure de la note ajoute que « malheureusement, les réformes récentes ne parviennent pas à améliorer la condition des personnes qui en ont vraiment besoins.»

Alors que l'on se contente de hausser le plafond des cotisations au Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), favorisant ainsi les personnes aisées qui peuvent épargner plus, le nombre de personnes qui ont recours au nouveau régime volontaire d'épargne-retraite (RVER), est anémique. Même la réforme de la Régie des rentes du Québec (RRQ) n'entrera en vigueur qu'après 2060.

Eve-Lyne Couturier note qu'il « est impossible de prévoir sa condition et ses besoins après 10, 20 ou 30 ans de retraite. Le système québécois doit être revu afin que cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les individus. Si on veut que les personnes âgées de demain aient assez d'argent pour vivre décemment, c'est une solution publique et obligatoire, avec la participation des employeurs, qu'il faut viser. »

Institut de recherche à but non lucratif, indépendant et progressiste, l'IRIS a été fondé en 2000. L'Institut produit des recherches sur les grands enjeux de l'heure (partenariats public-privé, fiscalité, éducation, santé, environnement, etc.) et diffuse un contre-discours aux perspectives que défendent les élites économiques.

Pour lire la fiche : https://iris-recherche.qc.ca/publications/retraite

