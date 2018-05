comScore publie son étude des comportements en ligne qui impactent l'industrie du voyage en Europe ; les dépenses par acheteur sur les sites de voyage augmentent d'année en année.







Le temps sur mobiles représente un cinquième à un tiers du temps total ; pour autant les applications mobiles peinent à atteindre une taille critique.

PARIS, le 9 mai 2018 /PRNewswire/ -- comScore, Inc. a publié aujourd'hui son étude 2018 de l'industrie du voyage en Europe , basé sur l'analyse de données multiplateformes provenant de cinq pays européens : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Y sont examinés les tendances en ligne ayant un impact sur l'industrie du voyage, ainsi que les schémas de comportements en ligne des consommateurs.

Le Royaume-Uni domine le peloton avec 94% de sa population digitale adulte qui visite les sites de l'industrie du voyage - la proportion la plus élevée en Europe. En revanche, ce chiffre est de 65% en Allemagne. Les chiffres sont respectivement de 67%, 69% et 86% pour la France, l'Italie et l'Espagne. Par rapport à l'environnement desktop, les applications mobiles peinent à atteindre la taille critique du million d'utilisateurs uniques : 12 applications mobiles ont atteint ce seuil, alors que 51 sites desktops atteignent ce chiffre.

"Cette étude de l'industrie du voyage" montre qu'il est difficile d'atteindre une taille d'audience massive avec les applications mobiles ", a déclaré Guido Fambach, vice-président EMEA chez comScore. "Les professionnels du marketing dans le secteur du voyage doivent composer avec les différents rôles que jouent les différentes plates-formes dans le cycle d'achat : recherche et collecte d'informations sur mobile, finalisation de l'achat et transactions sur ordinateurs."

Parmi les insights inclus dans ce rapport :

En janvier 2018, les dépenses par acheteur sur les sites desktops de l'industrie du voyage se situaient en moyenne entre 350 et 460 euros , selon les pays.

, selon les pays. Certaines catégories de sites sont plus performantes que d'autres en termes d'attraction des utilisateurs actifs de sites de voyages. Par exemple, au Royaume-Uni et en Allemagne, les sites de prévisions météo sont respectivement 2,7 et 2,4 fois plus susceptibles que la moyenne d'attirer des utilisateurs actifs de sites de voyages.

Pour télécharger une copie de l'étude comScore « L'industrie du voyage en Europe », veuillez visiter www.comscore.com/fre/eu-travel-report

