Icelandair et l'équipe nationale de football créent Team Iceland Stopover - une série d'expériences de 90 minutes inspirées par le football

Le capitaine de l'Islande Aron Gunnarsson et ses coéquipiers invitent les voyageurs à profiter de certaines de leurs expériences islandaises préférées cet été

Fier sponsor de l'équipe nationale d'Islande, Icelandair célèbre ses accomplissements cet été, avec des expériences de 90 minutes inspirées par le football, toutes incluses dans le prix de n'importe quel billet d'avion Icelandair Stopover

Conjointement avec la compagnie aérienne, les joueurs des équipes de football masculine et féminine ont créé ces expériences, qui reflètent à la fois leurs passions individuelles et l'histoire de la nation

On peut faire beaucoup de chose en 90 minutes, à la fois sur le terrain et en dehors, et le capitaine Aron Gunnarsson invite les voyageurs à tirer le meilleur parti de leur temps avec une expérience Team Iceland Stopover

invite les voyageurs à tirer le meilleur parti de leur temps avec une expérience Team Iceland Stopover Qu'il s'agisse de profiter d'un moment décontracté avec « Relax like a Pro », de découvrir le talent et la force des joueurs avec « Train the Icelandic Way », ou encore d'apprendre comment les encourager comme le font certains des fans les plus passionnés au monde avec « Support like an Icelander », il y en a pour tous les goûts et tous les âges

Maximisez votre temps de voyage cet été avec Team Iceland Stopover. Pour en savoir plus et pour réserver, rendez-vous à l'adresse www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

La compagnie aérienne transatlantique Icelandair a lancé aujourd'hui Team Iceland Stopover, une sélection d'expériences de 90 minutes inspirées par le football créées par l'équipe nationale d'Islande, gratuites pour tous les passagers.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685832/Team_Iceland_Stopover.jpg )



Suite aux performances remarquables de l'équipe nationale lors du Championnat européen en 2016, l'Islande sera présente au plus haut niveau de la scène sportive cet été en Russie, ce qui fait d'elle la plus petite nation à se qualifier. Il s'agit d'un moment unique dans l'histoire du pays et en tant que sponsor de longue date de l'équipe qui la soutient depuis le tout début, Icelandair célèbre son succès et invite les passagers à emboîter le pas des joueurs avec des expériences spécialement conçues pour toute la famille.

Ces expériences de 90 minutes reflètent la fierté de ce pays unique et l'aventure dans laquelle les joueurs se sont embarqués en décrochant une place dans le plus grand tournoi de football de la planète. Comme il se doit d'un pays qui défend l'égalité des sexes et l'importance de former la jeunesse, les expériences d'Icelandair donnent aux voyageurs un aperçu de la vie des joueurs et des joueuses ainsi que de l'histoire du football islandais. Tout comme les joueurs sur le terrain, vous pouvez faire beaucoup de choses en 90 minutes. Il est donc temps d'en tirer le meilleur parti avec une escale Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, capitaine de l'équipe nationale de football masculine, a déclaré : « Quand nous entrons sur le terrain, nous savons qu'en tant que joueurs islandais, nous bénéficions d'un esprit d'équipe très spécial qui provient de notre histoire islandaise. De nombreuses expériences et traditions uniques à l'Islande font de nous l'équipe que nous sommes aujourd'hui, et nous invitons les fans de football et autres enthousiastes à les découvrir en vivant une expérience Team Iceland Stopover lors de leur prochain voyage transatlantique. »

Disponibles de mai à fin juin, ces activés de 90 minutes couvrent tout un éventail de centres d'intérêt des voyageurs, de la culture au fitness en passant par le bien-être. Pour offrir aux passagers une expérience authentique et un aperçu local de la culture du football en Islande, toutes les expériences seront animées par un invité spécial du monde du football ou un « Stopover Buddy », un membre du personnel d'Icelandair passionné par l'Islande et le football qui partagera avec fierté ses connaissances et son expertise locales.

Björgólfur Jóhannsson, président et PDG d'Icelandair a commenté : « En tant que fiers sponsors de l'équipe nationale, nous sommes ravis de célébrer son succès cet été avec notre service Team Iceland Stopover. Nous recherchons toujours des façons d'améliorer notre expérience client et nous espérons que les passagers tireront le meilleur parti de leur temps de voyage cet été grâce à cette offre à valeur ajoutée. Non seulement nos passagers pourront en apprendre davantage sur l'histoire de cette équipe légendaire, mais nous avons aussi collaboré avec les joueurs pour qu'ils créent personnellement ces expériences, afin que les passagers puissent leur emboîter le pas. »

Les expériences Team Iceland Stopover comprennent :

Ces expériences Team Iceland Stopover véritablement uniques seront disponibles aux passagers transatlantiques d'Icelandair de mai à la fin du mois de juin 2018. Pour en savoir plus et pour réserver avec Icelandair, rendez-vous à l'adresse : www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Icelandair a lancé Team Iceland Stopover, une série d'expériences uniques inspirées par le football pour les passagers, créées conjointement par la compagnie aérienne et les joueurs de l'équipe nationale. Fier sponsors de l'équipe et désireux de marquer leurs accomplissements cet été, la compagnie aérienne transatlantique offre aux passagers la chance de marcher dans les pas des joueurs avec ces expériences de 90 minutes spécialement conçues, le tout pour le prix d'un billet d'avion.

Les passagers peuvent réserver les expériences disponibles de mai à fin juin 2018 et obtenir des renseignements supplémentaires ici : www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Expériences de 90 minutes :

Support like an Icelander : Les équipes d'Islande ont un lien unique avec leurs fans, ce que les capitaines d'équipe Aron Gunnarsson et Sara Björk Gunnarsdóttir savent mieux que personne. Ils donnent ainsi aux fans chanceux l'occasion d'assister à un match de l'équipe nationale masculine ou féminine et d'apprendre à les encourager comme le font certains des fans les plus passionnés au monde.

Aron affirme : « Nous avons un lien vraiment spécial avec nos fans. Ils sont incroyables et nous poussent à nous dépasser à chaque match. Cette expérience permet à certains de nos fans internationaux d'avoir la chance de nous encourager comme un véritable Islandais. »

« Je suis fière de venir d'une nation qui fait figure de leader en matière d'égalité et qui inspire plus de femmes à pratiquer le sport. Pendant que notre équipe masculine sera en Russie, nous espérons que les fans de football pourront apprendre à nous encourager comme le font les Islandais lors de ce match capital pour nous », explique Sara.

Relax like a Pro : Après être entré dans l'histoire de l'Islande en tant que tout premier buteur d'un tournoi majeur, le milieu de terrain Birkir Bjarnason sait que la relaxation et le repos sont également des éléments importants de l'entraînement. Il invite les passagers dans l'un de ses sites géothermiques favoris à Laugarvatn Fontana, où ils pourront se détendre comme des professionnels, profiter des bains géothermiques, du sauna et du lac pour se baigner.

Birkir commente : « À l'approche d'un grand tournoi, le temps que vous passez hors du terrain est aussi important que celui que vous passez sur le terrain. Cette expérience permettra aux passagers de découvrir l'un de mes lieux favoris de détente en Islande. »

Train the Icelandic Way : La star internationale du football féminin Dagný Brynjarsdóttir possède de solides connaissances en matière d'entraînement, à la fois sur et hors du terrain. Oubliez les flexions et les haltères à la gym. Au lieu de cela, les passagers seront mis à l'épreuve lors d'une séance d'entraînement avec une vue magnifique du relief saisissant de l'Islande.

Dagný déclare : « La nature islandaise offre une opportunité fantastique pour un régime d'entraînement revitalisant, qui nous donne tant d'inspiration lorsque nous sommes en Islande. Cette expérience vous offrira une chance de vous entraînement vraiment à la façon islandaise. »

Footballing Family : Le football en Islande est une affaire de famille et la légendaire Breidablik Academy est l'endroit où de nombreux joueurs de l'équipe nationale ont débuté leur carrière lorsqu'ils étaient jeunes. Jóhann Berg est l'un d'entre eux, il est depuis devenu un joueur de Premier League. Ici, les jeunes voyageurs auront la chance de suivre les traces de Jóhann avec une session spéciale de 90 minutes au sein de l'académie.

Jóhann commente : « En Islande, nous accordons beaucoup d'importance à nos équipes jeunes et nous disposons de fantastiques installations de football par tous les temps. L'une des meilleures se trouve à Breidablik, où j'ai commencé ma carrière. Nous souhaitons donner à certains de nos fans internationaux et familles la chance de marcher dans mes pas et d'explorer cette "institution du football". »

Goal in One : Le meneur de jeu Gylfi Sigurðsson ne se contente pas d'être un excellent joueur de football, c'est aussi un golfeur de très haut niveau. Ici, les voyageurs pourront jouer au golf sur l'un des parcours préférés de Gylfi en Islande et passer du temps avec les professionnels du club, qui les aideront à perfectionner leur swing ou leur putting.

Gylfi explique : « Afin d'être performant sur le terrain, il est important de prendre le temps de profiter de la vie et d'autres hobbies, dont le golf. Cette expérience vous permettra de découvrir le célèbre milieu du golf islandais pendant les mois d'été, où vous pourrez même jouer sous le soleil de minuit. »

Icelandair

Icelandair est une compagnie aérienne qui offre aux passagers une opportunité unique de faire escale en Islande sans frais supplémentaires. Depuis les années 60, Icelandair encourage ses passagers à profiter d'une escale en Islande, et propose à présent ce service à partir de 24 destinations européennes, vers 22 passerelles d'Amérique du Nord. Icelandair propose aussi des vols à destination et en provenance de l'Islande pour les destinations suivantes :

Canada : Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver

Europe : Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruxelles, Copenhague, Dublin, Francfort, Genève, Göteborg, Glasgow, Hambourg, Helsinki, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Oslo, Paris, Stockholm et Zürich

États-Unis : Anchorage, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphie, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa et Washington.

