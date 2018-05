Recruit Holdings va acquérir Glassdoor pour un montant de 1,2 milliard de dollars







Création d'une immense opportunité de mise à disposition d'outils et de ressources pour la recherche d'emplois dans le monde entier

MILL VALLEY, Californie, 9 mai 2018 /PRNewswire/ -- Glassdoor a fait part aujourd'hui de son accord en vue de son acquisition par Recruit Holdings Co., Ltd. pour 1,2 milliard de dollars dans une transaction entièrement au comptant. Glassdoor est une société dominante dans le domaine de l'emploi et du recrutement, renommée pour assurer une transparence supérieure du milieu professionnel. Recruit Holdings, société basée au Japon et leader des ressources humaines, projette de faire fonctionner Glassdoor en tant qu'entité distincte, à part à l'intérieur de sa branche d'activités croissante dans les technologies appliquées aux RH.

« Glassdoor a transformé la façon dont les gens recherchent des emplois et dont les sociétés recrutent. La jonction avec Recruit permet à Glassdoor d'accélérer son innovation et sa croissance, ce qui permettra aux chercheurs d'emploi de trouver un travail et une société qu'ils aiment, et de même les employeurs pourront recruter des candidats de qualité, » a commenté Robert Hohman, PDG et cofondateur de Glassdoor, lequel continuera à diriger la société. « J'ai hâte de conduire Glassdoor au long de ce nouveau chapitre passionnant et d'explorer les possibilités d'utiliser l'association de nos ressources et de nos actifs au profit des chercheurs d'emploi, des employés et des employeurs dès que l'accord sera conclu.

« Je suis ravi d'accueillir Glassdoor au sein du Recruit Group. Glassdoor présente une plateforme puissante qui est en train de changer la façon dont les gens trouvent du travail partout dans le monde, » a ajouté Hisayuki Idekoba (Deko), directeur d'exploitation et chef du département technologie des ressources humaines chez Recruit. « Glassdoor est une société impressionnante, avec une force de leadership, de mission, de produits, de clients et d'employés. Nous sommes enthousiastes à la perspective de les aider tous dans leur croissance et leur proposition de valeur aux chercheurs d'emploi et aux employeurs au service desquels la société s'est engagée. »

Lancé en 2008, Glassdoor est l'un des plus grands sites pour l'emploi aux États-Unis et il accueille chaque mois 59 millions de personnes sur sa plateforme.* Les gens y recherchent les emplois les plus récents, associés à des points de vue sur les postes et les sociétés. Glassdoor est à l'heure actuelle riche de données sur plus de 770 000 sociétés situées dans plus de 190 pays. Ceci comporte plus de 40 millions de revues et de perspectives, dont notamment des examens de sociétés, cotes d'approbation de PDG, informations sur les salaires, questions d'interviews, photos de bureaux et bien plus encore. Glassdoor apporte en outre des solutions de recrutement à plus de 7 000 employeurs parmi lesquels figurent 40 pour cent des entreprises Fortune 500.

Fondé en 1960, Recruit Group crée et fournit des plateformes connectant sociétés et grand public. Basé à Tokyo au Japon, le Groupe propose une vaste gamme de services comprenant notamment technologie des ressources humaines, annonces de recrutement, placement professionnel, dotation en personnel, logement et immobilier, mariage, voyage, restauration, esthétique et autres. Le Groupe emploie plus de 45 000 personnes et ses activités sont présentes dans plus de 60 pays.

Il est prévu que la transaction soit conclue au cours de cet été, et elle reste soumise aux approbations réglementaires et conditions de clôture.

Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif de Glassdoor. La firme Gibson, Dunn & Crutcher est son conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC sont chargés de servir de conseiller financier exclusif de Recruit, et son conseil juridique est confié à Sullivan & Cromwell LLP.

À propos de Glassdoor

Glassdoor associe les tout derniers emplois à des millions de revues et de perspectives approfondies afin de faire en sorte que chaque personne trouve l'emploi répondant à ses qualités uniques. Glassdoor aide par conséquent les employeurs à embaucher des candidats véritablement informés à grande échelle par l'intermédiaire de solutions efficaces de recrutement au niveau des produits de stratégie de marque pour publicités d'emploi et images d'employeurs. Lancé en 2008, Glassdoor dispose aujourd'hui d'évaluations et de connaissances approfondies sur 770 000 sociétés situées dans plus de 190 pays. Pour davantage d'informations, visitez glassdoor.com.

Glassdoor® est une marque de commerce déposée de Glassdoor, Inc.

*Les utilisateurs uniques représentent un pic mensuel dans cette catégorie au cours du premier trimestre calendaire de 2018

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 mai 2018 à 01:32 et diffusé par :