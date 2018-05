Les actionnaires d'IAMGOLD réélisent le conseil d'administration







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats du vote des actionnaires lors de l'assemblée annuelle de la Société qui a eu lieu le 8 mai 2018 et la réélection de tous les candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans la circulaire d'information du 28 mars 2018.

Les résultats des votes des actionnaires sont les suivants :

Candidat nommé Nombre de voix % de voix pour Abstentions % d'abstentions John E. Caldwell 282 530 711 98,92 3 080 000 1,08 Donald K. Charter 269 077 644 94,21 16 533 067 5,79 Richard J. Hall 283 291 515 99,19 2 319 196 0,81 Stephen J. J. Letwin 275 032 526 96,30 10 578 185 3,70 Mahendra Naik 262 194 003 91,80 23 416 708 8,20 Timothy R. Snider 280 702 106 98,28 4 908 605 1,72 Sybil E. Veenman 282 287 109 98,84 3 323 602 1,16

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique occidentale s'ajoutent des projets de mise en valeur et de prospection. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Ken Chernin, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-4738 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca . Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/default.aspx.

