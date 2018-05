Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 600 000 $ à l'École nationale de l'humour







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, accorde une aide financière supplémentaire de 600 000 $ à l'École nationale de l'humour. Elle en a fait l'annonce à l'occasion du gala-bénéfice organisé pour célébrer le 30e anniversaire de l'organisme.

Cette somme ponctuelle vise à soutenir l'établissement et les artistes qui évoluent dans le milieu de l'humour au Québec. Elle s'ajoute à la subvention que le ministère de la Culture et des Communications verse annuellement à l'École nationale de l'humour dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art.

« Je tiens à souligner l'importance de l'École nationale de l'humour pour le rayonnement de cette discipline artistique au Québec et à l'international. Depuis 30 ans, cette école joue en effet un rôle de premier plan dans le domaine de la formation. Grâce à l'aide financière qui lui est attribuée aujourd'hui, elle pourra continuer d'offrir des services pédagogiques d'exception. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette institution et bon 30e anniversaire! »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Nous sommes galvanisés à l'idée d'entreprendre la nouvelle décennie avec des moyens considérablement bonifiés. Notre école pourra poursuivre son évolution à un rythme renouvelé. Elle pourra ainsi continuer de déployer son expertise unique pour alimenter en amont, de façon encore plus vibrante, la richesse et la diversité de la création humoristique. Aujourd'hui, le soutien du ministère de la Culture et des Communications constitue un puissant accélérateur. »

Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour

L'École nationale de l'humour a été créée en 1988 afin de garantir un lieu de formation professionnelle aux humoristes et auteurs. Elle constitue la première institution spécialisée en humour au monde.

Un gala-bénéfice réunissant les plus grands noms de l'humour québécois diplômés de l'École nationale de l'humour a été organisé pour souligner le 30 e anniversaire de l'établissement. Il a eu lieu le 8 mai 2018, au Théâtre St?Denis.

anniversaire de l'établissement. Il a eu lieu le 8 mai 2018, au Théâtre St?Denis. La somme ponctuelle supplémentaire de 600 000 $ a été accordée à l'École nationale de l'humour dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et communication pour le développement du secteur de l'humour au Québec.

Pour l'exercice financier 2017-2018, l'École nationale de l'humour a reçu un montant de 186 000 $ dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art.

