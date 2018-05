Classement QS des meilleurs villes étudiantes 2018







Paris parmi les 5 meilleures villes étudiantes au monde

Paris a été de nouveau nommée parmi les cinq meilleures villes au monde pour étudier. La cinquième édition du classement QS des Meilleures Villes Etudiantes (QS Best Student Cities Ranking) publié aujourd'hui par l'entreprise internationale QS Quacquarelli Symonds, classe Paris au cinquième rang mondial. Londres prend la première place pour la première fois.

Le classement de cette année indique que les étudiants ont une expérience moins satisfaisante dans les villes françaises, et envisagent moins d'y rester après l'obtention de leurs diplômes.

Paris chute de la 2 ème à la 5ème position, et les 4 autres villes classées chutent également, preuve de la baisse de l'attrait pour les villes françaises comme destination d'études.

Paris en baisse

Paris est, avec Londres, la ville qui a le plus grand nombre d'universités bien classées au monde: elle prend la deuxième place sur l'indicateur QS "Classement".

Résultats importants pour la France

Les 4 villes françaises chutent toutes dans les suivant indicateurs de QS: "Perception Des Etudiants", " Accessibilité", "Employabilité":

Lyon chute de la 34ème position à la 42ème,

Montpellier de la 90ème à la 97ème.

Résultats importants pour le monde

Londres est suivie par Tokyo (en deuxième position et pour la première fois à une si haute position) et Melbourne (qui passe de la 5ème à la 3ème place)

Zurich se hausse dans le top 10, elle se place cette année en 8ème position.

Classement QS Meilleures Villes Etudiantes 2018: Top 10 DIVERSITE ACTIVITE RANK RANK 6-MIX DESIRA- EMPLOYEU ACCESS- 2018 2017 VILLE CLASSEMENT ETUDIANT BILITE R IBILITE ETUDIANTS 1 3 Londres 1 7 18 2 113 13 2 7 Tokyo 4 72 2 1 51 17 3 5 Melbourne 11 1 8 10 102 3 4 1 Montreal 25 5 10 20 69 1 5 2 Paris 2 24 20 7 92 27 6 9 Munich 27 40 10 23 36 2 7 6 Berlin 40 39 12 18 29 8 8 15 Zurich 20 18 5 6 80 32 9 13 Sydney 19 2 4 13 114 14 10 4 Seoul 3 57 38 4 76 23 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Classement QS Meilleures Villes Etudiantes 2018: France DIVERSITE RANK RANK & 6-MIX DESIRA- ACTIVITE ACCESS- 2018 2017 VILLE CLASSEMENT ETUDIANT BILITE EMPLOYEUR IBILITE ETUDIANTS 5 2 Paris 2 (0) 24 (-3) 20 (+5) 7 (-1) 92 (-20) 27 (-7) 42 34 Lyon 57 (-2) 37 (+5) 58 (-7) 55 (-2) 33 (-10) 55 (-15) 78 68 Toulouse 114 (-14) 31 (-3) 79 (-12) 93 (-5) 35 (-10) 97 (-10) 97 90 Montpellier 112 (-16) 29 (+19) 89 (-20) 114 (-6) 32 (-11) 138 (-13) (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Méthodologie

QS utilise six groupes d'indicateurs pour établir le classement QS des meilleures villes étudiantes. Chacun mesure un aspect différent qui concerne les étudiants potentiels.

Rankings -Classement: Ma ville future offre-t-elle un large éventail d'institutions bien classées ? Mixité et Diversité Etudiante": Est-ce que les étudiants sont bien représentés parmi la population de la ville? Les étudiants internationaux sont-ils bien représentés parmi la population étudiante ? Est-ce que la ville est bien notée par rapport à la tolérance et à l'inclusion. Attractivité: Aimerais-je habiter et étudier dans cette ville? Est-ce que d'autres participants ont aussi exprimé leur désir d'étudier dans cette ville? Est-ce que cette ville est propre, exempte de corruption et sûre? Dynamique de l'Emploi : est-ce que l'économie de cette ville est assez dynamique pour y envisager un emploi après l'obtention de mon diplôme? Y-a t-il un faible taux de chômage? Est-ce que les employeurs recherchent fortement des diplômés des universités de cette ville? Accessibilité: puis-je me permettre financièrement d'étudier dans cette ville? Perception des Etudiants: peut-être le plus important, est-ce que les étudiants profitent de leurs expériences dans cette ville? Combien de participants expriment leurs désirs d'y rester après obtention de leur diplôme ? Sont-ils pressés d'en partir?

Ces groupes d'indicateurs utilisent des données provenant de sources publiques telles que: The Economist's Liveability Index, the Numbeo Pollution Index, the Mercer Cost of Living Index, the Big Mac and iPad Indexes, et des QS World University Rankings.

QS Quacquarelli Symonds est une entreprise mondiale spécialisée dans le secteur de l'enseignement supérieur, avec près de trente années d'expérience dans la conduite de recherches indépendantes sur les tendances sectorielles. Leurs classements "QS World University Rankings", sont pionniers, car premier de ce genre dès 2004. Le site TopUniversities.com attire plus de 60 millions d'internautes chaque année, et génère une dynamique très forte d'échanges avec plus d'un demi-million d'étudiants chaque année. En savoir plus sur http://www.TopUniversities.com.

Les classements sont sur https://www.topuniversities.com/best-student-cities.

