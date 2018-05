Un pas de plus vers l'implantation d'un nouveau centre culturel et communautaire dans l'ouest du centre-ville







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Une étape significative vient d'être franchie en faveur de la construction d'un tout nouveau centre culturel et communautaire dans le quartier de Peter-McGill. Le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, qui se réunissait ce soir dans une salle du Collège de Montréal dans l'ouest du centre-ville, a approuvé le projet de convention permettant à la Ville d'obtenir l'usufruit d'un espace qui accueillera le futur centre sur le terrain de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants, au coin du boulevard René-Lévesque et de la rue du Sussex.

« Le choix de l'arrondissement d'ériger un centre culturel et communautaire au coeur du centre-ville répond à un besoin maintes fois exprimé par la communauté de bénéficier d'installations de qualité. On vient ainsi combler un déficit au plan de l'offre de services aux citoyens dans le but de toujours mieux desservir les résidents actuels et futurs de ce secteur qui connaît l'une des plus fortes croissances démographiques à Montréal », s'est réjouie la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

Enrichir la diversité et le dynamisme culturel de Montréal

Idéalement situé à côté du métro Atwater et du square Cabot, le centre sera facilement accessible en transports en commun et actifs. D'une superficie d'environ 5 800 m², il sera construit sur deux étages et sera le point de rencontre de la communauté. On y proposera des activités accessibles à tous, des services innovants et adaptés aux usages des différentes clientèles.

Le centre de Peter-McGill abritera notamment une bibliothèque publique gratuite donnant accès aux 4 200 000 documents du réseau des bibliothèques de Montréal. Le projet inclura également une salle de spectacle d'une capacité de 250 places, une salle d'exposition, des salles multifonctionnelles munies des dernières technologies et destinées à l'organisation d'activités par et pour la communauté, ainsi qu'une cuisine et un café, tous les deux communautaires.

« Le centre de Peter-McGill sera un projet identitaire, un lieu de création et de diffusion, permettant de faire un pont entre les individus, les générations et différents groupes du quartier, tout en favorisant la participation citoyenne », a ajouté la mairesse.

Un projet par et pour la communauté

Selon une étude de besoins effectuée à la demande de l'arrondissement, le projet de centre culturel et communautaire répond clairement aux besoins de la population du quartier de Peter-McGill. Il est le fruit d'un important travail de concertation avec le milieu. Les organismes et partenaires, tel que la Table interaction Peter-McGill, ont participé à des activités de codesign avec les usagers du quartier. Ces derniers seront d'ailleurs mis à contribution dans l'élaboration de la programmation et de l'animation des activités qui auront lieu dans les différents espaces du centre, ainsi que dans la réalisation des aménagements à venir.

Plus d'espaces publics et d'espaces verts

En plus de l'aménagement de ce nouveau centre, la place Henri-Dunant, qui sera située aux pieds du futur centre, triplera en superficie et sera reconvertie en parc pour le plus grand plaisir des résidents du quartier. À la suite de la consultation publique tenue en 2017, l'Office de consultation publique de Montréal en avait d'ailleurs recommandé l'agrandissement. Plus au sud, le parc Hector-Toe-Blake sera lui aussi réaménagé et agrandi. Ces interventions sur le domaine public permettront notamment de bonifier l'offre en espaces verts dans ce secteur du centre-ville.

Prochaines étapes

Le centre de Peter-McGill fera l'objet d'un concours multidisciplinaire d'architecture pour l'aménagement des espaces intérieurs. La Ville pourra ainsi débuter les travaux en 2020 pour une ouverture prévue en 2022.

