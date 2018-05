Les modifications à la loi officialisent le nouveau nom du Barreau de l'Ontario







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, les modifications à la Loi sur le Barreau ont reçu la sanction royale, officialisant le nom « Barreau de l'Ontario » pour désigner l'organe de règlementation des professions juridiques dans la province. Les modifications faisaient partie de la loi budgétaire du gouvernement provincial, le projet de loi 31, Loi pour un plan axé sur le mieux-être et l'avenir.

Le Barreau a demandé que le gouvernement change le nom de l'organisation après que les membres du Conseil ont voté en novembre à une grande majorité pour changer le nom du Barreau du Haut?Canada.

Le vote faisait suite à une large consultation auprès des titulaires de permis, dont plus de 17 000 ont répondu à un sondage avec une majorité de 83 pour cent en faveur du nom Barreau de l'Ontario.

Sur les quelque 1 000 membres du public qui ont exprimé leur préférence, 41 pour cent étaient d'accord avec le nouveau nom suggéré.

Dans le cadre de ses efforts continus visant à mieux se connecter aux intervenants et servir le public, les travaux de recherche indépendante commandés par le Barreau ont révélé que la majorité de la population de l'Ontario ne connaissait pas le Barreau ni son rôle de règlementation, et que le nom du Barreau présentait de nombreux défis en matière de communication et d'obstacles à l'inclusion.

« Notre changement de nom est maintenant officiel, a déclaré le trésorier du Barreau (président), Paul Schabas. Ce changement permettra au public de mieux comprendre notre rôle, nous rendra plus pertinents et nous permettra de mieux remplir notre mandat principal : servir l'intérêt public. »

Le trésorier a précisé que le changement de nom est la première étape d'une initiative de communication qui comprendra notamment une grande campagne de sensibilisation, approuvée par le Conseil en décembre dernier, qui débutera à l'automne 2018.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

SOURCE Barreau de l'Ontario

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 17:44 et diffusé par :